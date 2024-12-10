19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اكتشاف 13 بروتينا مرتبطا بشيخوخة الدماغ
Lebanon 24
10-12-2024
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
حدد فريق من الباحثين 13 بروتينا مرتبطا بشكل وثيق بشيخوخة الدماغ لدى البشر.
ومع تقدير بأن عدد الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما سيصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050، تبرز الحاجة العاجلة لفهم أعمق لعملية الشيخوخة، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الدماغ. ومن المعروف أن الاضطرابات العصبية التنكسية مثل الخرف تزداد مع تقدم العمر، إلا أن العلاجات الفعالة لهذه الحالات لا تزال محدودة. وبالتالي، يمكن أن يساهم التعرف المبكر على شيخوخة الدماغ والتدخل في مراحله الأولى في الوقاية من هذه الاضطرابات.
Advertisement
واعتمد الباحثون، بقيادة وي تشينغ من المستشفى الأول التابع لجامعة تشنغتشو في الصين، على بيانات التصوير الدماغي متعددة الوسائط من 10949 بالغا سليما تتراوح أعمارهم بين 45 و82 عاما للتحقيق في المؤشرات المحتملة لشيخوخة الدماغ. كما حللوا تركيز حوالي 3000 بروتين في بلازما الدم لنحو 5000 شخص باستخدام بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة (UK Biobank).
ومن خلال هذه التحليلات، اكتشف الفريق أن 13 بروتينا كانت مرتبطة بشدة بالشيخوخة البيولوجية للدماغ، وكان أبرزها بروتين بريفكان (BCAN) الذي يعد جزءا من الجهاز العصبي المركزي. كما ارتبطت مستويات كل من BCAN وGDF15 في الدم بالخرف والسكتة الدماغية ووظائف الحركة.
وأظهرت الدراسة أن تركيزات العديد من البروتينات تتغير مع العمر البيولوجي للدماغ وفقا لمسارات مميزة، وقد تصل إلى ذروتها عند الأعمار 57 و70 و78 عاما. ويعتقد الباحثون أن التغيرات غير الخطية في تركيزات البروتينات قد تعكس تحولات في صحة الدماغ في أعمار معينة.
وأشار فريق البحث إلى أن البيانات التي تم جمعها ركزت على الأفراد الأكبر سنا من أصل أوروبي، وأكدوا على أهمية توسيع الأبحاث المستقبلية لدراسة دور هذه البروتينات عبر أعمار وعرقيات مختلفة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
16:37 | 2024-12-09
09/12/2024 04:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة مُدوية: نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السوري.. إعلامي شهير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
مُفاجأة مُدوية: نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السوري.. إعلامي شهير يكشف التفاصيل
00:11 | 2024-12-10
10/12/2024 12:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
07:04 | 2024-12-10
10/12/2024 07:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
07:18 | 2024-12-10
10/12/2024 07:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
07:27 | 2024-12-10
10/12/2024 07:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:36 | 2024-12-10
رفع الأثقال يجعل الجسم أصغر سناً
06:24 | 2024-12-10
الولايات المتحدة.. سحب عاجل لمضاد اكتئاب شائع بسبب احتوائه على مادة مسرطنة
03:29 | 2024-12-10
ما الذي يقوله مكان الألم في البطن عن صحتك؟
02:58 | 2024-12-10
علاقة معقدة وخطرة بين استهلاك السكر وأمراض القلب
02:30 | 2024-12-10
"البيلاتس" للمقتدرين في لبنان... فوائد نفسية تضاهي البدنية
01:15 | 2024-12-10
5 أسباب لتساقط الشعر في الشتاء
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
10/12/2024 21:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
10/12/2024 21:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
10/12/2024 21:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24