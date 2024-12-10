الولايات المتحدة.. سحب عاجل لمضاد اكتئاب شائع بسبب احتوائه على مادة مسرطنة

Advertisement

سحبت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أكثر من 233 ألف عبوة من مضاد اكتئاب شائع لاحتوائه على مستويات عالية من مادة كيميائية قد تكون مسببة للسرطان وتستخدم في وقود الصواريخ.وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن عقار "دولوكستين" الشائع يحتوي على مادة N-nitroso-duloxetine، وهي شوائب ناتجة عن عملية التصنيع وتنتمي إلى مجموعة مواد كيميائية تسمى "نتروزامين"، التي تستخدم في المبيدات الحشرية ووقود الصواريخ. وقد تم ربط هذه المادة بزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.وفي رد فعل سريع، أصدرت شركة Rising Pharmaceutical، الموزعة للدواء ومقرها نيوجيرسي، استدعاء للمنتجات المتأثرة. وشمل السحب عبوات تحتوي على كبسولات "دولوكستين" بتركيز 60 مغم، تتراوح أحجامها من 30 قرصا إلى 1000 قرص.وصنفت إدارة الغذاء والدواء هذا السحب على أنه "من الدرجة الثانية"، ما يعني أنه قد يسبب "عواقب صحية ضارة مؤقتة أو قابلة للعلاج طبيا". ونصحت المرضى الذين يتناولون هذا الدواء بالتشاور مع أطبائهم قبل التوقف عن استخدامه، إذ أن التوقف المفاجئ عن تناول مضادات الاكتئاب قد يؤدي إلى أعراض انسحاب، مثل تقلبات المزاج والأوجاع والقشعريرة والتعب، بسبب توقف مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ.وينتمي دواء "دولوكستين" إلى فئة الأدوية المعروفة باسم مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورادرينالين الانتقائية (SSNRIs)، والتي تستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق. ويوصف هذا الدواء سنويا لأكثر من 23 مليون شخص في الولايات المتحدة.ويأتي سحب "دولوكستين" بعد استدعاء دفعة أخرى من دواء Cymbalta، الذي يحتوي أيضا على duloxetine، في تشرين الاول الماضي للسبب نفسه. وقد تم سحب أكثر من 7000 عبوة من أقراص 20 مغم من هذا الدواء الذي يوصف لحوالي 18 مليون أميركي سنويا.وأوضحت إدارة الغذاء والدواء في بيان لها أن "وجود "نتروزامين" في الأدوية قد يكون ناتجا عن عملية تصنيع الدواء أو بنيته الكيميائية أو حتى ظروف تخزينه وتعبئته. كما يمكن أن تتكون المادة أثناء معالجة الأدوية والأطعمة في الجسم". (روسيا اليوم)