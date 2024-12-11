19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
النوم الجانبي أم على الظهر.. أيهما أفضل لصحتك؟
Lebanon 24
11-12-2024
|
00:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعد النوم عنصرًا حاسمًا للصحة العامة، إلا أن وضعية النوم قد تلعب دورًا كبيرًا في جودته وفوائده، وأظهرت الدراسات أن النوم على الجنب هو الأكثر شيوعًا بين البالغين، يليه النوم على الظهر، بينما يعد على البطن الأقل تفضيلًا.
Advertisement
ويعد النوم على الجنب خيارًا صحيًا بفضل فوائده المتعددة، حيث يُحسن التنفس، ويقلل من الشخير، مما يجعله مناسبًا لمن يعانون من اضطرابات النوم. كما يُساعد النوم على الجنب الأيسر في تخفيف أعراض عبر تقليل تدفق الحمض إلى المريء. كذلك، يُعد هذا الوضع أكثر أمانًا للنساء الحوامل، حيث يعزز تدفق الدم، ويقلل من مخاطر المضاعفات.
ومع ذلك، قد يكون للنوم الجانبي بعض السلبيات، مثل صعوبة الحفاظ على محاذاة العمود الفقري، ما قد يؤدي إلى آلام في الرقبة أو الكتف. كما يمكن أن يسبب الضغط على الوجه ظهور خطوط النوم المؤقتة، إلى جانب احتمال تقليل الدورة الدموية عند النوم على الذراع.
ويُوفر النوم على الظهر فوائد مهمة، أبرزها: الحفاظ على محاذاة العمود الفقري، وتخفيف الضغط عن المفاصل، مما يجعله مناسبًا لمن يعانون من آلام الظهر والورك. ويُعد هذا الوضع مثاليًا للبشرة، إذ يقلل من الاحتكاك مع الوسادة، ويحافظ على صحة الجلد، كما يُوصى به للأطفال الرضع، حيث يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.
لكن النوم على الظهر قد يزيد من الشخير واضطرابات التنفس، خاصةً لدى من يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم. كما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ارتجاع المريء بسبب وضعية الاستلقاء. ويُنصح النساء في أواخر الحمل بتجنبه لتجنب الضغط على والأوعية الدموية الرئيسة.
اختيار الوضعية المثلى يعتمد على احتياجات الفرد الصحية. إذا كنت تعاني من مشاكل التنفس أو ارتجاع المريء، فإن النوم على الجنب قد يكون الخيار الأنسب، أما إذا كانت محاذاة العمود الفقري أو صحة البشرة أولوية، فإن النوم على الظهر يُعد الأفضل.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
07:04 | 2024-12-10
10/12/2024 07:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
07:18 | 2024-12-10
10/12/2024 07:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
07:27 | 2024-12-10
10/12/2024 07:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
12:44 | 2024-12-10
10/12/2024 12:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اسماعيل قاآني... ما علاقته بسقوط الأسد؟ مسؤول إيرانيّ يكشف
Lebanon 24
اسماعيل قاآني... ما علاقته بسقوط الأسد؟ مسؤول إيرانيّ يكشف
09:33 | 2024-12-10
10/12/2024 09:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2024-12-10
مؤشر قوي على مدى سرعة شيخوخة الدماغ
14:58 | 2024-12-10
الرياضة تُحسّن الذاكرة والتركيز لمدة 24 ساعة
10:36 | 2024-12-10
رفع الأثقال يجعل الجسم أصغر سناً
06:24 | 2024-12-10
الولايات المتحدة.. سحب عاجل لمضاد اكتئاب شائع بسبب احتوائه على مادة مسرطنة
04:35 | 2024-12-10
اكتشاف 13 بروتينا مرتبطا بشيخوخة الدماغ
03:29 | 2024-12-10
ما الذي يقوله مكان الألم في البطن عن صحتك؟
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
11/12/2024 09:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
11/12/2024 09:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
11/12/2024 09:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24