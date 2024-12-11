Advertisement

صحة

لمدة 24 ساعة.. هذا تأثير التمارين الرياضية على الذاكرة

Lebanon 24
11-12-2024 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1291141-638695068380534152.jpeg
Doc-P-1291141-638695068380534152.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت دراسة أجراها باحثون من جامعة لندن إلى أن التعزيز قصير المدى الذي تحصل عليه أدمغتنا بعد ممارسة الرياضة يستمر طوال اليوم التالي، وهي فترة أطول مما كان يعتقد سابقاً.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و83 عاماً، والذين قاموا بنشاط بدني معتدل إلى قوي، في يوم معين حققوا نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة في اليوم التالي.
Advertisement

كما ارتبط قضاء وقت أقل في الجلوس، و6 ساعات أو أكثر من النوم، بنتائج أفضل في اختبارات الذاكرة في اليوم التالي.

ونظر فريق البحث في بيانات من 76 رجلاً وامرأة ارتدوا أجهزة تعقب النشاط لمدة 8 أيام، وأجروا اختبارات معرفية كل يوم.

وتعد الدراسة من بين الدراسات الأولى التي تقيم الأداء الإدراكي في اليوم التالي من خلال تتبع المشاركين وهم يمارسون حياتهم الطبيعية بدلاً من الاضطرار إلى البقاء في المختبر.

وقالت الدكتورة ميكايلا بلومبرغ، الباحثة الرئيسية: "تشير نتائجنا إلى أن فوائد النشاط البدني للذاكرة قصيرة المدى قد تستمر لفترة أطول مما كان يُعتقد سابقاً، ربما حتى اليوم التالي بدلاً من بضع ساعات بعد التمرين".

وأضافت: "يبدو أن الحصول على مزيد من النوم، وخاصة النوم العميق، يضيف إلى تحسن الذاكرة".

وأظهرت أبحاث سابقة في بيئة معملية أن الأداء الإدراكي للأشخاص يتحسن في الساعات التي تلي ممارسة الرياضة، ولكن المدة التي تدوم فيها هذه الفائدة لم تكن معروفة.

ووفق "مديكال إكسبريس"، النشاط المعتدل أو القوي يعني أي شيء يرفع معدل ضربات القلب، مثل: المشي السريع، أو الرقص، أو صعود بضعة طوابق من السلالم، ولا يجب أن يكون تمريناً منظماً.

وقال الباحثون: "تزيد التمارين الرياضية من تدفق الدم إلى الدماغ، وتحفز إطلاق النواقل العصبية مثل النورادرينالين والدوبامين، التي تساعد مجموعة من الوظائف الإدراكية".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:12 | 2024-12-11
00:13 | 2024-12-11
23:00 | 2024-12-10
14:58 | 2024-12-10
10:36 | 2024-12-10
06:24 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24