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صحة
فوائد صحية مذهلة للعدس.. تعرف عليها
Lebanon 24
11-12-2024
|
06:04
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إذا كنت تبحث عن طعام صحى ومفيد ويشعرك بالدفء خلال فصل الشتاء، فالعدس هو الحل الأمثل، فهو منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على تقليل الكوليسترول ويعزز صحة القلب، فوائد أخرى سنتعرف عليها خلال التقرير المنشور عبر موقع indianexpress.
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وأكد التقرير أن تناول العدس يوميا يمكنه تحسين صحتك بمجرد جعله جزءًا من روتينك اليومي، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد في الهضم، وتدعم وظيفة المناعة وتحسن الصحة العامة، فهو يحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم ويحتوي على فيتامينات ب، ب، أ، ج والكثير من الألياف.
كما يعد العدس مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف التي تساعد في إنقاص الوزن، وتساعد في الهضم، ويعمل العدس على تكسير حمض الفيتيك الموجود فيه، ويساهم في امتصاص أفضل للعناصر الغذائية مثل الحديد والزنك والكالسيوم، كما أنه منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو وجبة خفيفة جيدة لمرضى السكر، وأيضا يساعد في الشعور على الدفء خلال فصل الشتاء، كما يحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ، مما يعزز وظيفة المناعة.
يمكن للشخص أن يستهلك حوالي نصف كوب يوميًا من العدس، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالاحتياطات التي يجب وضعها في الاعتبار، حذرت من أن استهلاك كميات زائدة يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، ويمكن أن يزيد من خطر تكوين حمض البوليك، ولذا فالاعتدال هو الحل الأمثل. (اليوم السابع)
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