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صحة

للتخلص من السموم وحرق الدهون بشكل طبيعي... إليكم هذه الـ5 وصفات

Lebanon 24
11-12-2024 | 14:00
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يلعب الماء دورًا محوريًا في عملية التخلص من السمية، أو "الديتوكس"، وهي عملية إزالة فسيولوجية أو طبية للمواد السامة من جسم الإنسان، والتي تساعد جسم الإنسان على استعادة التوازن بعد استخدام لمدة طويلة لعناصر غذائية تؤدي إلى تراكم السموم في الكبد.
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ونشرت منصة TATA 1mg الرائدة في مجال الرعاية الصحية، أنه من خلال الجمع بين المكونات المعروفة بتعزيز التمثيل الغذائي والمساعدة في الهضم، يمكن لوصفات ماء التخلص من السموم هذه أن تعزز جهود إنقاص الوزن بشكل طبيعي. 

أوّلاً، ماء الليمون والنعناع: يساعد الليمون على تطهير الجهاز الهضمي، بينما يساعد النعناع في الهضم. يشكل هذا المزيج مشروبًا منعشًا للتخلص من السموم لبدء فقدان الدهون.

ثانياً، ماء الخيار والليمون: إن الخيار منخفض السعرات الحرارية ويرطب الجسم، بينما يعزز الليمون عملية التمثيل الغذائي. معًا، يشكلان مشروبًا مبردًا للتخلص من دهون البطن.

ثالثاً، ماء الزنجبيل والليمون: من المعروف أن الزنجبيل يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الهضم، بينما يعمل الليمون على طرد السموم. يساعد ماء "الديتوكس" المكون من الزنجبيل والليمون على حرق الدهون بكفاءة أكبر.

رابعاً، ماء التفاح والقرفة: تزيد القرفة من حرق الدهون وتقلل الشهية، بينما يوفر التفاح الألياف لدعم الهضم. يساعد مشروب ماء التفاح والقرفة على التخلص من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

خامساً، الشاي الأخضر وماء الليمون: إن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ومعروف بخواصه في حرق الدهون، وعند إضافة الليمون يمكن تعزيز النكهة وإزالة السموم من الجسم. (العربية) 
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