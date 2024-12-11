Advertisement

صحة

كيف يؤثر الوقوف الطويل في العمل على ضغط الدم؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1291423-638695424234781726.jpeg
Doc-P-1291423-638695424234781726.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصلت نتائج دراسة فنلندية جديدة إلى أن الوقوف لفترات طويلة في العمل يمكن أن يكون ضارا للقلب والدورة الدموية، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Medicine & Science in Sports & Exercise.
Advertisement

وسعى باحثون من جامعة توركو في فنلندا إلى مقارنة السلوك المستقر بالنشاط البدني في مجالات محددة - في العمل، أثناء أوقات الفراغ، وفي أيام خارج العمل - لمعرفة كيف يؤثر كل واحد منها على ضغط الدم على مدى 24 ساعة.

يُظهر القياس المستمر على مدار 24 ساعة كيف يتغير ضغط الدم على مدار اليوم وأثناء النوم، ما يوفر صورة شاملة أكثر دقة لضغط الدم لدى الشخص.

وقالت جوا نورها، الباحثة في الدكتوراه والباحثة الرئيسية في الدراسة، إنه "بدلاً من أي قياس منفرد، يعد ضغط الدم على مدار 24 ساعة مؤشراً أفضل لقياس ضغط الدم وتأثيره على القلب والأوعية الدموية طوال النهار والليل". شرحت الباحثة نورها أنه "إذا كان ضغط الدم مرتفعا قليلا على مدار اليوم ولم ينخفض بما فيه الكفاية حتى في الليل، تبدأ الأوعية الدموية في التصلب ويتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر للتعامل مع الضغط المتزايد. وعلى مر السنين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

كشفت نتائج الدراسة أن السلوك المستقر أثناء وقت العمل كان مرتبطا بانخفاض ضغط الدم الانبساطي على مدار 24 ساعة. بعبارة أخرى، إن ضغط الدم الانبساطي هو الرقم الثاني أو "السفلي" (على سبيل المثال، 80 في 120/80). وهو يمثل الضغط في الشرايين أثناء مرحلة راحة القلب، بين الضربات.

وأوضح الباحثون أن "الوقوف يؤدي إلى تجمع الدم في الأطراف السفلية، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض حجم الدم المركزي والذي يتم تعويضه عن طريق زيادة النشاط الودي (على سبيل المثال، زيادة النتاج القلبي ونغمة الأوعية الدموية)".

ما يقصدونه هو أن الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى رفع ضغط الدم، لأن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لتحريك الدم الذي تجمع في الأطراف السفلية.

وقالت نورها: "يمكن أن يوفر المكتب واقفاً تغييراً لطيفاً عن الجلوس في المكتب، ولكن الوقوف أكثر من اللازم يمكن أن يكون ضاراً"، ناصحة بأنه "من الجيد أخذ قسط من الراحة من الوقوف خلال يوم العمل، إما عن طريق المشي كل نصف ساعة أو الجلوس لبعض أجزاء اليوم."

وأضافت الباحثة نورها أنه "من الجيد تذكر أن النشاط البدني في العمل ليس كافيًا في حد ذاته"، موضحة أن "الانخراط في التمارين البدنية المتنوعة أثناء وقت الفراغ يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية، مما يجعل التحكم في الإجهاد المرتبط بالعمل أكثر سهولة. وبالمثل، يجب على الموظفين الذين يعملون في وظائف مستقرة في الغالب التأكد من حصولهم على ما يكفي من التمارين الرياضية خلال أوقات فراغهم. (العربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2024-12-11
06:04 | 2024-12-11
04:12 | 2024-12-11
02:36 | 2024-12-11
00:13 | 2024-12-11
23:00 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24