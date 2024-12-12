فوائد الماء الدافئ على الريق

تؤثر العادات الصباحية بشكل كبير على صحتنا، وهذا هو السبب الذى يجعل الخبراء يطلبون منا القيام بعادات نمط الحياة الصحية خاصة فى الصباح، لأنها تساعدنا على عيش حياة أكثر صحة بدون أمراض، ولعل أحد العادات الصباحية المفيدة لصحتنا هى تناول كوب من الماء الدافئ مع الليمون على معدة فارغة فى الصباح، والذى يعزز صحة الجهاز الهضمى إلى جانب فوائد أخرى، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف أنديا".
فوائد شرب الماء الدافئ
يقال إن شرب الماء الدافئ على معدة فارغة يوفر فوائد صحية عديدة يمكن أن تحول روتينك الصباحى إلى الأفضل، حيث إنه يعزز صحة الجهاز الهضمى من خلال تحفيز عملية التمثيل الغذائى، كما يساعد فى طرد السموم من الجسم وتحسين وظائف الكبد والكلى، ويعزز حركات الأمعاء بشكل أفضل، ويقلل أعراض مثل الإمساك والانتفاخ، كما يدعم الماء الدافئ تحسين الدورة الدموية واسترخاء العضلات، إن بدء يومك بهذه العادة البسيطة يمكن أن يضبط نغمة صحية لبقية اليوم
القيمة الغذائية لهذا المشروب
مشروب الماء الدافئ مع الليمون هو وسيلة بسيطة لكنها فعالة للغاية لتعزيز الصحة العامة، فهو غنى بفيتامين سى ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، ويقال إنه يعزز المناعة ويحمى من الجذور الحرة ويدعم إنتاج الكولاجين فى الجسم، كما أنه يساعد على الهضم من خلال تعزيز إنتاج الصفراء وتقليل الانتفاخ، فى حين يساعد تأثيره القلوى على موازنة مستويات الأس الهيدروجينى فى الجسم، يمكن أن يدعم أيضًا جهود إدارة الوزن من خلال الحد من الجوع وتعزيز عملية التمثيل الغذائى.
فيما يلى.. 7 فوائد صحية لتناول الماء الدافئ مع الليمون كل صباح
تعزيز صحة الجهاز الهضمى
تناول الماء الدافئ بالليمون يحفز الجهاز الهضمى، حيث يعزز إنتاج الصفراء، ما يساعد الجسم على تكسير الطعام بكفاءة أكبر.
المساعدة فى إزالة السموم من الجسم
وفقًا للخبراء فإن الليمون غنى بحمض الستريك، ما يساعد الكبد على العمل بشكل أكثر فعالية فى طرد السموم من الجسم.