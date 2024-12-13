كيف تحتفظ بالبصل طازجاً لمدة 6 أشهر؟



Advertisement

وأضافت أن "البصل والبطاطس والموز والعديد من الفواكه والخضروات الأخرى ينبعث منها غاز الإيثيلين، مما يسرع عملية نضج المنتجات القريبة"، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بها بشكل منفصل سيؤدي إلى إطالة مدة صلاحيتها. بحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" Express البريطانية، قالت سارة نيلسون، الطاهية ومؤسسة شركة Real Balanced، إنه يجب تخزين البصل بعيدًا عن البطاطس لأن كلاهما يمكن أن يؤدي إلى تلف أسرع بسبب كيفية التفاعل بينهما.وأضافت أن "البصل والبطاطس والموز والعديد من الفواكه والخضروات الأخرى ينبعث منها غاز الإيثيلين، مما يسرع عملية نضج المنتجات القريبة"، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بها بشكل منفصل سيؤدي إلى إطالة مدة صلاحيتها.

إن المفتاح للحفاظ على البصل طازجًا هو تخزينه بعيدًا عن الرطوبة والنكهات القوية لأنه شديد الامتصاص، وتطلق البطاطس الكثير من الماء لذا لا يجب تخزينهما معًا.



يجب أيضًا التأكد من إبعاد البصل عن الخضروات الجذرية مثل الجزر التي تنضج في الظروف الرطبة، وبدلاً من ذلك يمكن تخزين البصل في منطقة جافة وجيدة التهوية في المطبخ.



يجب تخزين البصل في مكان جيد التهوية لأنه يمكن أن يحبس الرطوبة مما قد يؤدي إلى إفساده، ولهذا السبب من المهم إخراجه من العبوات البلاستيكية في السوبر ماركت. ومن أجل تجنب البصل المتعفن أو الإسفنجي، قم بتخزينه في سلة أو كيس شبكي أو حتى كيس ورقي مفتوح، مما سيساعد في الحفاظ على الرطوبة بعيدًا عن هذه الخضار الطازجة اللذيذة، فيما تشير نيلسون إلى أن "الصناديق توفر دورانًا جيدًا للهواء طالما لم يتم تعبئتها بإحكام شديد".

كما أوضحت أنه من المهم تخزين البصل في الظلام لأن الضوء الساطع يمكن أن يؤدي إلى نضجه، مما يمكن أن يؤدي إلى إنباته وفقدان معظم نكهته. لذا، ينبغي تخزين البصل في مكان جاف ومظلم وبه مساحة كبيرة مثل الخزانة أو الدرج، ولكن يمكنك أيضًا تعليق البصل في مكان ما في مطبخك طالما أنه مغطى بشكل صحيح.

وشرحت نيلسون أن "تعليق البصل فعال لأنه يعزز دوران الهواء بشكل ممتاز، مما يقلل من خطر تراكم الرطوبة. إنها وسيلة تحاكي طرق التجفيف التقليدية التي تم استخدامها لعدة قرون. كما أنها تسمح بفحصه بسهولة، وهو أمر مهم للكشف المبكر عن أي مشاكل.



علاوة على أنها طريقة تسمح بالاستفادة من المساحة الرأسية، مما يجعلها مثالية لشخص لديه مساحة تخزين محدودة، بشرط ضمان الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وتغطيته بكيس شبكي أو شبكة لمنع الضوء ولكن أيضًا السماح بتدفق الهواء.

وأضافت نيلسون أن إحدى الحيل الذكية القديمة هي تخزين البصل في جوارب طويلة لأن المواد الشبيهة بالشبكة تسمح بالكثير من الهواء مع حمايتها أيضًا من خطر العفن.



وشرحت نيلسون قائلة يتم "ربط البصل في أرجل الجوارب الطويلة القديمة وتعليقها، بحث يتم وضع بصلة في القدم، ثم يتم عمل عقدة فوقها، بعدئذ توضع بصلة أخرى ويتم تكرار الأمر. وكلما كان هناك احتياج لبصلة يتم قص عقدة من أسفل الجورب".

واختتمت قائلة إنه طالما يتم تخزين البصل بعيدًا عن أشعة الشمس، والبطاطس والجزر والموز، مع حفظها أيضًا في مكان جاف وجيد التهوية، فيمكن أن تظل طازجة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر بدلاً من أن تدوم لبضعة أسابيع فقط. (العربية)