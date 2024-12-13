لماذا يجب عدم الإكثار من تناول الماندرين؟

أشارت الدكتور يفغينيا ميلنيكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن الماندرين يعتبر مصدرا مهما لفيتامين С. ولكن على الرغم فوائده العديدة لا ينصح بالإفراط في تناوله.

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ووفقا لها، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الماندرين إلى عواقب مزعجة وغير مريحة، بما فيها الحساسية.وأشارت إلى أن جرعة فيتامين С التي يحتاجها الجسم في اليوم هي 90 ملغ. وتحتوي حبة الماندرين الواحدة على ما يقارب 25 ملغ من فيتامين C، أي ما يقارب ثلث الجرعة اليومية. لذلك، يوصى بتناول ما لا يزيد عن ثلاث حبات من الماندرين يوميا.وقالت : "يعتبر فيتامين С أحد مضادات الأكسدة القوية، ويحسن المناعة، ويشارك في تركيب الكولاجين، ويسرع تجديد الأنسجة، ويحافظ على صحة الأسنان واللثة، ولكن على الرغم ذلك يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الماندرين إلى عواقب مزعجة".ووفقا لها، يمكن أن تسبب كل أنواع الحمضيات، بما فيها الماندرين الحساسية التي تظهر على شكل طفح جلدي وحكة والتهاب الملتحمة والتهاب الأنف وحتى وذمة وعائية.وقالت: "يحفز الماندرين إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة، ما يثير حرقة المعدة ويسبب تفاقم مرض الجزر المعدي المريئي والتهاب المعدة والتقرحات. كما أن زيادة كمية الألياف تؤدي إلى الانتفاخ وتكون الغازات". (روسيا اليوم)