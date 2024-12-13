الشيا أم الكتان.. أيهما الأفضل لصحتك؟

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تعد بذور الشيا وبذور الكتان من الخيارات الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة، فيما تتشابه القيمة الغذائية للبذرتين كثيرًا، يظل السؤال: أيهما أفضل لصحة الأمعاء والبروتين؟توضح اختصاصية التغذية ناتالي ريزو أن بذور الشيا وبذور الكتان توفران البروتين والدهون الصحية والألياف التي تعزز الشبع وتحسن الهضم وصحة القلب.تعد الألياف ضرورية لصحة الأمعاء وتنظيم مستويات السكر في الدم، إذ تحتوي بذور الكتان على 6 غرامات من الألياف لكل ملعقتين كبيرتين، فيما تحتوي بذور الشيا على 10 غرامات.وفيما يعد البروتين أساسياً لصحة العضلات وإدارة الوزن، توفر بذور الشيا 6 غرامات من البروتين لكل ملعقتين كبيرتين، مقارنة بـ4 غرامات في بذور الكتان.وتحتوي بذور الشيا وبذور الكتان على نحو 9 غرامات من الدهون في الحصة الواحدة، وهي من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب. كما تحتوي البذرتان على أحماض الدهنية النباتية التي تسهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.بذور الشيا غنية بالكالسيوم، ما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا. في المقابل، تحتوي بذور الكتان على الليجنين، وهو مركب مضاد للالتهابات يسهم في تحسين مستويات الكوليسترول.وفي النهاية، بذور الشيا وبذور الكتان كلاهما غذاء صحي يعزز صحة الأمعاء والقلب، فيما تحتوي بذور الشيا على ألياف وبروتين أكثر قليلًا، وتحتوي بذور الكتان على مركبات مضادة للالتهابات، وبالتالي يعتمد الاختيار بينهما على احتياجاتك الغذائية وتفضيلاتك الشخصية.