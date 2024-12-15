علامات تشكّل "مقدمات السكري".. تعرفوا إليها

كشفت خبيرة صحية عن علامات غير معروفة قد تشير إلى أن الجسم يتجه نحو الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وما يجب فعله حيال ذلك.



وشرحت الخبيرة الصحية مارلا جيراك في فيديو على تيك توك أهم هذه العلامات المؤكدة علمياً، والتي تشمل "البقع الداكنة على الجلد، وعلامات جلدية، والرقبة الدهنية".

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وفي حين أن محيط الخصر الأكبر من المتوسط هو العَرَض الذي يدركه معظم الناس، قالت جيراك إنه مجرد واحد من تغييرات عديدة قد تحدث في الجسم قبل تشخيص مرض السكري، بحسب "دايلي ميل".



البقع الداكنة وشرحت الخبيرة الصحية مارلا جيراك في فيديو على تيك توك أهم هذه العلامات المؤكدة علمياً، والتي تشمل "البقع الداكنة على الجلد، وعلامات جلدية، والرقبة الدهنية".وفي حين أن محيط الخصر الأكبر من المتوسط هو العَرَض الذي يدركه معظم الناس، قالت جيراك إنه مجرد واحد من تغييرات عديدة قد تحدث في الجسم قبل تشخيص مرض السكري، بحسب "دايلي ميل".

والبقع الداكنة هي إشارة أقل شهرة إلى وجود خطأ ما، وغالباً ما تحدث فجأة على الرقبة أو تحت الإبطين.



وتبدو هذه البقع، وفق للأمثلة التي عرضها الفيديو، مدبوغة للغاية، ولها ملمس مختلف قليلاً.



وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي، تحدث أيضاً هذه البقع حيث تطوي البشرة، لذا قد تشمل أيضاً الفخذ والذراعين والركبتين.



علامات الجلد

كذلك، تشير علامات الجلد أيضاً إلى تشخيص محتمل لمرض السكري، وخاصة تلك الموجودة حول الرقبة أو على الجفون.



وعلامات الجلد عبارة عن نتوءات صغيرة مرتفعة عادةً ما تكون بنفس لون البشرة. ويمكن تمييزها عن تشوهات الجلد الأخرى من خلال "السيقان" التي ترتبط بها.



الخصر

الشيء التالي الذي يجب مراعاته، وفقًا للدكتورة مارلا، هو حجم محيط الخصر.



ويعتبر محيط الخصر الذي يزيد عن 101 سم علامة حمراء للرجال، في حين أن القياس الخطر للنساء هو ما يزيد عن 89 سم.



والمثير للاهتمام أن القدمين المنتفختين هي أيضاً أحد الأعراض التي يتجاهلها معظم الناس، خاصة مع تقدمهم في السن.



ويشير هذا العرض إلى احتباس الماء، والذي قد يكون علامة على ضعف الدورة الدموية ومستويات السكر في الدم غير المنضبطة.



الرقبة الدهنية

أما العرض الأكثر إثارة للاهتمام الذي ذكرته الدكتور جيراك فهو "الرقبة الدهنية" التي غالبًا ما تؤدي إلى عدم الراحة عند النوم.



و"الرقبة السمينة" أو الدهنية - والتي يطلق عليها أيضًا رقبة الأنسولين - هي تلك التي يزيد محيطها عن 37 سم للرجال و34 سم للنساء.



والأنسولين "ليست مجرد رقبة سمينة". يمكنك اكتشافها من خلال النظر إلى مؤخرة رقبة شخص ما، وعادة ما تظهر على شكل لفة واضحة بخطوط عميقة وتجاعيد.



ويعاني الأشخاص في طريقهم للإصابة بمرض السكري أيضاً من انقطاع النفس أثناء النوم.



كذلك، فإن الذراعين "المترهلتين"، والحدبة في مؤخرة الرقبة، هما علامتان أخريان على خطر السكري.



ويؤدي ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم بسبب اتباع نظام غذائي غني بالسكر إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، مما قد يؤدي إلى فقدان العضلات ويسبب ترهل الذراعين أكثر من المعتاد.



لكن لا ترتبط الذراعان المترهلان دائماً بالسكري، فقد يكون سببها أيضاً الهرمونات والشيخوخة والجينات.



أخيراً، إذا لمست معدتك ووجدتها صلبة وكثيفة، فقد تكون لديك مشكلة. يمكن أن يشير هذا إلى أن جسمك في "وضع تخزين الدهون" ومقاومة الأنسولين. (24)