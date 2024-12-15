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صحة

كيف تتخلص من "إدمان" الوجبات الخفيفة؟

Lebanon 24
15-12-2024 | 05:31
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يعد تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية أو أثناء مشاهدة التلفاز، وكذلك الانغماس في تناول الطعام في المساء، من السلوكات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميديا فيد"، قد يشير الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة إلى وجود مشكلة صحية، لكن الخبر الجيد هو أنه توجد استراتيجيات فعّالة للحد من تناولها دون الحاجة للتخلص منها تمامًا.
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يمكن أن يكون فهم الأسباب التي تؤدي إلى تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو التحكم في هذه العادة؛ وهناك عدة عوامل تؤدي إلى الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، تشمل:

- الجوع: تخطي الوجبات أو عدم تناول كميات كافية من الطعام خلال اليوم قد يؤدي إلى الشعور بالجوع بين الوجبات، مما يؤدي إلى تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.

- قلة النوم: يؤثر نقص النوم على هرمونات الجوع وقد يؤدي إلى الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية والمعالجة، خصوصًا في الليل.

- التوتر: يعد الأكل العاطفي من الظواهر الشائعة التي تحدث عندما يرتفع مستوى التوتر أو القلق؛ وكثير من الأشخاص يلجؤون إلى الأطعمة المريحة مثل الآيس كريم أو الرقائق للتخفيف من مشاعرهم.

- الملل: نقص التحفيز العقلي، كما يحدث خلال يوم عمل بطيء أو رحلة طويلة بالسيارة، يمكن أن يؤدي إلى تناول الوجبات الخفيفة لتمرير الوقت.

- العادة: في بعض الأحيان، يعتبر تناول الوجبات الخفيفة مجرد روتين، مثل تناول الطعام في أثناء مشاهدة التلفاز، دون أن يكون الجوع هو المحفز الرئيسي.

- التفكير المستمر في الطعام: الأفكار المستمرة حول الطعام يمكن أن تساهم في تناول الوجبات الخفيفة بشكل مستمر، حتى في حالة عدم الشعور بالجوع.
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