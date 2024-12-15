صور مدهشة.. كيف يؤثر قلة النوم على الجسم على مدار العقود؟

تؤدي قلة النوم إلى مضاعفات عديدة على جسم الإنسان مثل التعب والإرهاق، لكن صورا مرعبة لنموذج صمم بالذكاء الاصطناعي كشفت جديداً.



وكشف تقرير أن التسارع الكبير الذي ستشهده الحياة اليومية في السنوات القادمة سيزيد عدد الناس الذين لا ينامون إلا 6 ساعات أو أقل يومياً.

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وقامت إحدى الشركات بالتعاون مع الطبيبة وخبيرة النوم الدكتورة صوفي بوستوك بعمل نموذج رقمي عن طريق كمبيوتر متخصص درس حياة إنسانة افتراضية أسموها "هانا".



و"هانا" امرأة افتراضية مولودة عام 2005 أصبح عمرها 45 في 2050، ولم تأخذ كفايتها من النوم على مدى عقود. وكشف تقرير أن التسارع الكبير الذي ستشهده الحياة اليومية في السنوات القادمة سيزيد عدد الناس الذين لا ينامون إلا 6 ساعات أو أقل يومياً.وقامت إحدى الشركات بالتعاون مع الطبيبة وخبيرة النوم الدكتورة صوفي بوستوك بعمل نموذج رقمي عن طريق كمبيوتر متخصص درس حياة إنسانة افتراضية أسموها "هانا".و"هانا" امرأة افتراضية مولودة عام 2005 أصبح عمرها 45 في 2050، ولم تأخذ كفايتها من النوم على مدى عقود.



فيما تعاني الآن من آلام مزمنة في الظهر، وتقصّف الشعر، وترهل في الجلد، وتورم في الساقين، واحمرار العيون، وضعف العضلات في الذراعين والساقين.



بالإضافة إلى جحوظ العينين، ومشاكل في الذاكرة، وأصبحت معرضة بشكل متزايد للإصابة بالأنفلونزا بسبب ضعف جهاز المناعة، وفق التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا ميرور".



كما أدى التعب الشديد الذي يمنعها من ممارسة الرياضة، إلى جانب النوم المحدود الذي يؤثر على الهرمونات التي تتحكم في مشاعر الجوع والشبع، إلى زيادة كبيرة في الوزن.



ومن المثير للقلق أن "العيش في فراغ يوما بعد يوم" تسبب أيضا في ضمور عضلات "هانا" مع انكماش حجم وشكل ذراعيها وساقيها.





