13
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
صور مدهشة.. كيف يؤثر قلة النوم على الجسم على مدار العقود؟
Lebanon 24
15-12-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تؤدي قلة النوم إلى مضاعفات عديدة على جسم الإنسان مثل التعب والإرهاق، لكن صورا مرعبة لنموذج صمم بالذكاء الاصطناعي كشفت جديداً.
وكشف تقرير أن التسارع الكبير الذي ستشهده الحياة اليومية في السنوات القادمة سيزيد عدد الناس الذين لا ينامون إلا 6 ساعات أو أقل يومياً.
Advertisement
وقامت إحدى الشركات بالتعاون مع الطبيبة وخبيرة النوم الدكتورة صوفي بوستوك بعمل نموذج رقمي عن طريق كمبيوتر متخصص درس حياة إنسانة افتراضية أسموها "هانا".
و"هانا" امرأة افتراضية مولودة عام 2005 أصبح عمرها 45 في 2050، ولم تأخذ كفايتها من النوم على مدى عقود.
فيما تعاني الآن من آلام مزمنة في الظهر، وتقصّف الشعر، وترهل في الجلد، وتورم في الساقين، واحمرار العيون، وضعف العضلات في الذراعين والساقين.
بالإضافة إلى جحوظ العينين، ومشاكل في الذاكرة، وأصبحت معرضة بشكل متزايد للإصابة بالأنفلونزا بسبب ضعف جهاز المناعة، وفق التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا ميرور".
كما أدى التعب الشديد الذي يمنعها من ممارسة الرياضة، إلى جانب النوم المحدود الذي يؤثر على الهرمونات التي تتحكم في مشاعر الجوع والشبع، إلى زيادة كبيرة في الوزن.
ومن المثير للقلق أن "العيش في فراغ يوما بعد يوم" تسبب أيضا في ضمور عضلات "هانا" مع انكماش حجم وشكل ذراعيها وساقيها.
يشار إلى أنه تم تجميع الأدلة على تصميم "هانا" من أوراق بحثية منشورة في المجلات الأكاديمية منذ عام 2010.
وشمل ذلك التأثيرات الجسدية على جسم الإنسان بما في ذلك الدماغ والجهاز المناعي والعضلات والجلد والعينين والشعر والتي يمكن أن يسببها قلة النوم للجسم. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الـ50 دولاراً في لبنان.. إليكم ما فيه
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ50 دولاراً في لبنان.. إليكم ما فيه
03:45 | 2024-12-15
15/12/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر قليلة من زواجها.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها: اليوم من أصعب الأيام في حياتي
Lebanon 24
بعد أشهر قليلة من زواجها.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها: اليوم من أصعب الأيام في حياتي
04:00 | 2024-12-15
15/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
08:28 | 2024-12-15
15/12/2024 08:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل غير عاديّة من "حزب الله".. محلل إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
رسائل غير عاديّة من "حزب الله".. محلل إسرائيلي يكشفها
01:52 | 2024-12-15
15/12/2024 01:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2024-12-15
6 أسرار مدهشة عن الأطفال حديثي الولادة... تعرّف إليها
10:35 | 2024-12-15
استخدام مناديل الوجه المبللة منها.. احذر هذه العادات الضارة!
05:31 | 2024-12-15
كيف تتخلص من "إدمان" الوجبات الخفيفة؟
05:00 | 2024-12-15
علامات تشكّل "مقدمات السكري".. تعرفوا إليها
02:57 | 2024-12-15
لا علاج له.. الخفافيش تهدد سكان هذه الدولة بفيروس مميت!
02:30 | 2024-12-15
تكسير الدهون عبر الـ"ألترا ساوند".. خدعة أم حل سريع لخسارة الوزن؟
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 01:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 01:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 01:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24