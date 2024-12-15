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صحة

6 نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء.. إتبعها

Lebanon 24
15-12-2024 | 23:00
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يعاني البعض من زيادة في وزن الجسم خلال موسم الشتاء.

ويوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء، من بينها الإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة كرد فعل طبيعي نتيجة للشعور بالبرد.
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وبحسب ما نشره موقع India Times، يمكن اتباع النصائح التالية لتجنب زيادة الوزن في موسم الشتاء:

أوّلاً، تناول الطعام باعتدال: خلال فصل الشتاء، يمكن الاستمتاع بتناول الخضروات الموسمية مثل الجزر والفجل. فهي مليئة بالعناصر الغذائية، ومنخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

ثانياً، التوابل لتعزيز التمثيل الغذائي: يمكن إضافة القرفة والزنجبيل والكركم والفلفل إلى الوجبات. تعمل هذه التوابل على تحسين نكهة الطعام وتساعد أيضًا في زيادة درجة حرارة الجسم وتسريع حرق السعرات الحرارية.

ثالثاً، ترطيب الجسم: حتى لو لم يكن الشخص يشعر بالعطش، فإن الجفاف ربما يؤثر على صحته. ينصح الخبراء بشرب مشروبات صحية مثل عصير الليمون أو الشاي الأخضر، فهي غنية بمضادات الأكسدة وتساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية.

رابعاً، تجنب الأطعمة المقلية: ومع انخفاض مستويات الطاقة في الشتاء، من المغري تناول الأطعمة المريحة. لكن يوصي الخبراء باختيار وجبات غنية بالبروتين مثل حساء العدس أو الدجاج المشوي أو الجبن الأبيض ليشعر المرء بالشبع وتجنب الوجبات الخفيفة غير الصحية.

خامساً، الكربوهيدرات الصحية: ينبغي اختيار مصادر الكربوهيدرات الصحية مثل الشوفان والكينوا والبطاطا الحلوة والحبوب الكاملة بدلاً من الخيارات المكررة مثل الخبز الأبيض والحلويات السكرية.

سادساً، الوجبات الخفيفة الذكية: عندما يشعر الشخص بالجوع، يجب أن يقوم باختيار الوجبات الخفيفة المناسبة. ويمكن للخيارات الصحية الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ودعم فقدان الوزن، لذا ينبغي الالتزام بالحكمة لتجنب تناول السعرات الحرارية غير الضرورية.

سايعاً، تناول المكسرات والبذور: ينصح الخبراء بالحرص على دمج الكاجو واللوز وبذور الكتان وبذور الشيا في الوجبات. تساعد الدهون والألياف الصحية الموجودة فيها على الشعور بالشبع وتساعد في التحكم في تناول السعرات الحرارية، وخاصة عند إضافتها إلى الزبادي. (العربية) 
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