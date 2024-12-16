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صحة

5 أنواع من البقوليات تعتبر "مثالية" لفقدان الوزن

Lebanon 24
16-12-2024 | 09:26
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لا يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين فقط على فقدان الوزن ولكنه يحافظ أيضاً على الكتلة العضلية. ومع ذلك، من الضروري شرب كمية كافية من المياه خلال الشتاء لتعزيز كفاءة الجسم في هضم البروتين ومنع الجفاف.
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وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمسة أنواع من البقوليات لإنقاص الوزن:  

الحمص: غني بالبروتين والألياف، ويتميز بمؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم؛ ما يطيل فترة الشعور بالشبع.

العدس: مصدر غني بالبروتين والألياف والحديد، وهو مثالي للوجبات الشتوية مثل الحساء والسلطات، ويساعد العدس في خفض الكوليسترول بفضل الألياف القابلة للذوبان، ويزيد الشعور بالشبع لفترات أطول.  

الفاصوليا: بأنواعها المختلفة (مثل الفاصوليا السوداء والفاصوليا البيضاء)، توفر الفاصوليا كميات عالية من البروتين والمغنيسيوم والبوتاسيوم؛ ما يعزز صحة القلب ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.  

الصويا: فول الصويا ومشتقاته (مثل التوفو والإدامامي) من أفضل مصادر البروتين النباتي؛ إذ تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. يحتوي الصويا على دهون غير مشبعة وأوميغا 3؛ ما يدعم صحة القلب ويخفف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء.  

الكينوا: على الرغم من كونها حبوباً زائفة، فإن الكينوا غنية بالبروتين والألياف، وتحتوي على مركبات مضادة للالتهابات مثل الكيرسيتين. تعزز الكينوا الشعور بالشبع وتحد من الإفراط في تناول الطعام. 
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