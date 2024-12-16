فوائد صحية مذهلة للمشي إلى الخلف.. إكتشفها

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ووفقًا لدراسة نُشرت في الدورية الدولية لعلوم التمارين الرياضية، فإن المشي للخلف لمدة 10-15 دقيقة فقط يوميًا على مدى أربعة أسابيع زاد من مرونة أوتار الركبة لدى 10 طالبات سليمات. وفقًا لدراسة نُشرت في Research Gate، أبلغت مجموعة من خمسة رياضيين عن انخفاض في آلام أسفل الظهر بعد فترات من المشي للخلف.يختلف المشي للخلف بشكل كبير عن المشي للأمام، حيث يوفر فوائد مميزة.أوّلاً، تحدي مجموعة مختلفة من العضلات: من تصحيح الوضعية إلى تخفيف الألم إلى تدريب مجموعة مختلفة من العضلات، فإن المشي للخلف له مجموعة من الفوائد للصحة العضلية. أثناء التحرك للخلف، يتبنى الجسم بشكل طبيعي وضعية مستقيمة مفيدة للصحة العامة. من عضلات الألوية إلى عضلات الساق إلى العضلات في الكاحلين والقدمين، فإنه يقلل من الجهد على الركبتين وأسفل الظهر مما يمكن أن يكون مفيدًا لكبار السن أو أولئك الذين يواجهون مشاكل آلام المفاصل.ثانياً، تحسين التوازن والتنسيق: مع التقدم في السن، يمكن أن تكون هناك مشاكل في التوازن والتنسيق. إن المشي العكسي يمكن أن يساعد في تحسين هذا الجانب، ومنع خطر الإصابات. تشير النظرية العلمية إلى أن الجسم يعتمد على الأعين والعضلات والمفاصل والجهاز الدهليزي أو الأذن الداخلية للحفاظ على التوازن. عندما لا يكون الشخص قادرًا على رؤية ما هو خلفه، فإنه يستخدم القدرات الأخرى، مما يحسن قدراته على الحفاظ على التوازن.ثالثاً، تعزيز قوة الدماغ: يتحدى المشي العكسي العقل لشحذ مناطق جديدة يمكن أن تجعله أكثر يقظة. يمكن أن يساعد التحرك في الحركة إلى الوراء في شحذ الذاكرة والتركيز والقدرات المعرفية الأخرى. وفقًا لدراسة، نُشرت في دورية Behavioural Brain Research، فإن القشرة الجبهية المسؤولة عن المهارات المعرفية مثل اتخاذ القرار وحل المشكلات، تكون نشطة بشكل خاص عند التراجع إلى الوراء.رابعاً، فقدان الوزن: يمكن أن يساعد المشي العكسي في فقدان الوزن بشكل أسرع مقارنة بالمشي العادي بنفس الوتيرة. عندما يمشي الشخص إلى الوراء، يحتاج إلى بذل جهد إضافي في الحفاظ على توازنه وتنسيق حركته. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يُشرك أيضًا عضلات مثل عضلات الساق والأرداف وأوتار الركبة والتي يمكن أن تزيد من التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن.خامساً، تحسين القدرة على تذكر المعلومات: إن فعل التحرك للخلف يمكن أن يساعد العقل أيضًا على العودة إلى الماضي والبحث عن الحقائق المنسية. تقول إحدى الدراسات إن مجرد مشاهدة مقطع فيديو لرحلة قطار للخلف، وحتى مجرد تخيل التحرك للخلف، يمكن أن يحسن قدرة المشاركين على تذكر المعلومات.أخيراً، عكس الآثار السلبية للجلوس كثيرًا: يمكن أن يؤدي الجلوس كثيرًا إلى تحول العضلات إلى حالة من الخمول والتصلب أيضًا. تتحمل عضلات الورك بشكل خاص العبء الأكبر. يمكن أن يساعد التحرك للخلف في شد العضلات مما يسمح بمرونة أكبر. يمكن أن يساعد هذا أيضًا. (العربية)