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صحة
صباحاً أم مساءً؟.. تعرف على أفضل الأوقات لتناول البيض
Lebanon 24
17-12-2024
|
00:06
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يعتبر البيض من الأطعمة الشهيرة متعددة الاستخدامات، سواء كان مخفوقاً أو مسلوقاً أو في شكل عجة، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، كونه مصدراً غنياً بالبروتين والفيتامينات والمعادن.
لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو: متى يكون أفضل وقت لتناول البيض، صباحاً أم مساءً؟
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تحتوي البيضة الواحدة على نحو 75 سعرة حرارية، 6 غرامات من البروتين، و5 غرامات من الدهون، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين أ، ب12.
تناول البيض صباحًا يُعد خيارًا مثاليًا؛ إذ يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة؛ ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية قبل الغداء. كما أن البيض يحتوي على الكولين، الذي يعزز صحة الدماغ ويحسن المزاج والذاكرة، مما يجعله خيارًا غذائيًا مميزًا لبدء يومك بنشاط وتركيز.
أما تناول البيض في المساء فيُعتبر مفيدًا للرياضيين، حيث يساعد في إصلاح العضلات ونموها بفضل غناه بالبروتين، ويعزز البيض جودة النوم لاحتوائه على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يساهم في إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ.
يمكنك تناول البيض في أي وقت خلال اليوم، وفقًا لاحتياجاتك. صباحًا لتعزيز النشاط والتركيز، أو مساءً لدعم التعافي العضلي والحصول على نوم مريح.
المصدر: إرم نيوز
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