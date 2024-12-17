19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ماكر ومن دون أعراض... "الصحة العالمية" تحذر من مرض ينقل العدوى للأزواج
Lebanon 24
17-12-2024
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حلقة جديدة من برنامج "العلوم في 5"، الذي تقدمه فيسميتا غوبتا سميث وتبثه منظمة الصحة العالمية على منصاتها الرسمية، قالت دكتورة إلفيرا واي إنه يجب الشعور بالقلق لأن مرض الزهري آخذ في الازدياد. يوجد الآن حوالي ثمانية ملايين حالة مرض الزهري هذا العام، ومن الملاحظ أيضًا أن مرض الزهري يتزايد لدى النساء الحوامل، مما يؤثر على أطفالهن الذين لم يولدوا بعد وحديثي الولادة. والأهم من ذلك، أن هذا يمكن أن يؤدي إلى ولادة جنين ميت، وولادة مبكرة، والتهابات لدى الأطفال حديثي الولادة والتي ستظل موجودة لفترة طويلة.
Advertisement
وأوضحت دكتورة إلفيرا واي إن العدوى بمرض الزهري تحدث خلال المعاشرة الزوجية. ويمكن أن تنقله الأمهات إلى أطفالهن، وبالطبع يمكن أن ينتقل مرض الزهري عن طريق الدم، كما هو الحال في نقل الدم. وتكمن الخطورة بأن لا تظهر أعراض على المصاب بمرض الزهري، وفي بعض الأحيان لا يلاحظها الأطباء. إذا لم يتم علاج مرض الزهري، يمكن أن يبقى هناك لفترة طويلة، ولكن، بالطبع، يبدأ مع مرض الزهري الأولي وفي مرض الزهري الأولي، يكون هناك قرحة صلبة غير مؤلمة ثم يحل تلقائيا. فإذا لم يتم علاجه، سينتقل المصاب إلى مرض الزهري الثانوي حيث يكون هناك طفح جلدي، والذي عادة لا يسبب الحكة وعادة ما يوجد في راحتي اليدين وفي باطن القدمين. ويصاحبه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا ويصاحبه أيضًا آفات في الأعضاء التناسلية.
وأضافت دكتورة إلفيرا واي أن الحالة الثانوية تتحول إلى مرض الزهري الكامن، حيث لا يكون هناك أي أعراض. بعدئذ ينتقل إلى مرض الزهري الثالثي (الزهري المتأخر)، حيث يؤثر على الدماغ والأعصاب وكذلك القلب. يجب الانتباه إلى أن مرض الزهري هو أعظم مرض ماكر ومخادع، إذ يمكن أن يحاكي أي عدوى. ولكن يجب ملاحظة أيضًا أن مرض الزهري يمكن أن يكون بدون أعراض لذلك فإنه من المهم جدًا إجراء الاختبار لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض الزهري.
وحذرت دكتورة إلفيرا واي أنه خلال الوقت الذي لا تظهر فيه الأعراض، يمكن أن تنتقل العدوى بين الأزواج ولكن تكون أكثر عدوى في مرحلتي مرض الزهري الأولي والثانوي.
قالت دكتورة إلفيرا واي إن مرض الزهري قابل للعلاج ويمكن علاجه، لذا يمكن عند حدوث أي شكوك المبادرة بإجراء الاختبار والعلاج. وأكدت دكتورة إلفيرا واي أن الوقاية هي المفتاح الأول لتجنب أي عدوى من خلال الالتزام بالعلاقات الزوجية السليمة والآمنة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
07:39 | 2024-12-16
16/12/2024 07:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
14:38 | 2024-12-16
16/12/2024 02:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ادعاء الـ"MTV".. قوى الأمن توقف 3 ناشطات!
Lebanon 24
بعد ادعاء الـ"MTV".. قوى الأمن توقف 3 ناشطات!
13:00 | 2024-12-16
16/12/2024 01:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 13 عاماً.. سرّ عن "حزب الله" يكشفه تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عمره 13 عاماً.. سرّ عن "حزب الله" يكشفه تقريرٌ إسرائيلي!
15:00 | 2024-12-16
16/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أوقفت المصارف الـ50 دولاراً في لبنان؟
Lebanon 24
هل أوقفت المصارف الـ50 دولاراً في لبنان؟
16:13 | 2024-12-16
16/12/2024 04:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:41 | 2024-12-17
إحذروا هذا الدواء الشهير جدّاً... إليكم الأضرار التي يتسبب بها
04:03 | 2024-12-17
في روسيا.. اختبار لقاح جديد مضاد للسرطان
01:45 | 2024-12-17
عليكم اتباعها.. نصائح أساسية للتمتع بجسم رشيق
00:06 | 2024-12-17
صباحاً أم مساءً؟.. تعرف على أفضل الأوقات لتناول البيض
23:00 | 2024-12-16
لماذا تتشقق الشفاه في الشتاء؟
16:00 | 2024-12-16
انتبهوا.. هذه الزيوت تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
17/12/2024 13:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
17/12/2024 13:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
17/12/2024 13:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24