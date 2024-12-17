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صحة

نوع نادر من السرطانات يفقدكم الشهية.. هذه أبرز أعراضه

Lebanon 24
17-12-2024 | 23:00
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ذكرت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان ان سرطان المرارة والقنوات الصفراوية هو نوع نادر من السرطانات، وهو ورث خبيث ينشأ في المرارة والقنوات الصفراوية.

وأوضحت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى سرطان المرارة والقنوات الصفراوية تكمن في التهاب المرارة المزمن والتهاب القناة الصفراوية المزمن والتهاب الكبد المزمن B وC وأمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي وحصوات المرارة وداء السكري وتليف الكبد.
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وتشمل عوامل الخطورة أيضاً التقدم في العمر والتدخين وشرب الخمر والسِمنة.
وأشارت الجمعية إلى أن أعراض سرطان المرارة والقنوات الصفراوية عادة ما تصبح ملحوظة في المراحل المتقدمة من المرض، وهي تتمثل في تحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر واللون الداكن للبول واللون الفاتح للبراز والشعور بحكة شديدة وبألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
وتشمل الأعراض أيضاً فقدان الوزن الشديد بدون سبب واضح وفقدان الشهية، والغثيان، والقيء والشعور بالضعف والهزال، وتراجع القدرة على بذل المجهود.
وينبغي زيارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة لاستئصال الورم والعلاج الكيماوي.
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