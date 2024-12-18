كيف تتخلص من القلق بشأن المستقبل؟

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وفي هذا السياق، خصص موقع "بي سايكولوجي توداي" الأميركي تقريراً يحاول إرشاد الناس ومساعدتهم على التخلص من هذه الآفة، والاطمئنان بشأن المستقبل، وعدم الانشغال بحالة القلق.وقال التقرير: "بالنسبة للعديد من الناس، لا يبدو المستقبل وكأنه يحمل قدراً كبيراً من الاستقرار، ناهيك عن الراحة أو القرب من الأصدقاء. بل ينظرون إلى الأيام القادمة بشيء من الترقب وأكثر شبهاً بالخوف، وهو شعور لا أحد يحبه".ويُفرق العلماء بين الخوف والقلق، حيث يشيرون إلى أن "القلق يتعلق بالأشياء التي قد تحدث، في حين أن الخوف يتعلق بالأشياء التي لديك سبب للاعتقاد بأنها ستحدث".ويشير الباحثون إلى هذه الأنواع من القلق بمثال، وهو: تخيل أن لديك ورقة بحثية أو مهمة عمل مستحقة بعد يومين من الآن، ولم تنته منها بعد، فقد يساعدك القلق المزعج الذي تشعر به في أعماق معدتك على اتخاذ قرارات أفضل، من حيث إنجاز تلك الورقة، حيث قد تختار عدم الخروج في المساء والعمل على المهمة بدلاً من ذلك. أما إذا كانت مخاوفك بشأن الورقة البحثية تزعجك كثيراً لدرجة أنك تتجنب العمل فإن مخاوفك أصبحت غير منتجة تماماً.ويقول الطبيب النفسي الأميركي لورين سويرو في التقرير إنه "إذا كنتَ تشعر بالخوف الشديد ولا تعرف كيف تتعامل معه، فاسأل نفسك من أين يأتي هذا الخوف. هل تنجذب إلى مصادر المعلومات التي تزيد من قلقك؟ على سبيل المثال، هل أصبح تصفح الأخبار المزعجة جزءًا من روتينك اليومي؟وربما في أوقات فراغك، تتصفح الأخبار تلقائياً على وسائل التواصل الاجتماعي.. إذا كان الأمر كذلك، ففكر في تقليص استهلاكك للمعلومات، أو إجراء تغيير متعمد على مصادر معلوماتك".ويوصي سويرو أيضاً من أجل التقليل من القلق بشأن المستقبل أن يقوم الشخص بمشاركة مشاعره مع الأصدقاء والعائلة، والتواصل مع أشخاص متشابهين في التفكير عبر الإنترنت.ويضيف: "ربما يمكنكَ حتى التطوع في المنظمات التي تعمل على القضايا التي تهمك. قم بتثقيف نفسك حول إمكانية إحداث تغيير إيجابي، بدلاً من مجرد استيعاب المعلومات التي تجعلك تخشى المستقبل. إن اتخاذ هذا النوع من الإجراءات يُشعرك بالرضا ويمكن أن يُحيّد جزئياً مخاوفك".وينتهي سويرو إلى القول: "لا تعاقب نفسك على الشعور بالقلق أيضاً؛ وحاول أن لا تشعر بالسوء حيال شعورك بالسوء". (العربية)