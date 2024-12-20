لماذا النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا الطويل الأمد من الرجال؟.. دراسة تكشف

ذكر موقع "MedicalXpress" الطبي أن "العلماء حددوا "مسارات مناعية" أثناء الإصابة بفيروس كورونا الحاد مرتبطة بتطور المرض الطويل الأمد. وفي حين أن بعض المسارات هي نفسها بالنسبة للرجال والنساء، فإن البعض الآخر يختلف بشكل كبير بين الجنسين. لقد ترك كورونا الطويل الأمد مئات الملايين من الناس في حالة ضعف في كل أنحاء العالم. وقدرت دراسة نُشرت في آب في مجلة Nature Medicine أنه منذ عام 2020، أصيب 400 مليون شخص بكورونا الطويل الأمد بتكلفة تقدر بتريليون دولار سنويًا، وعدد غير متناسب من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس هم من النساء".

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وبحسب الموقع، "يقول فريق متعدد التخصصات في جامعة ستانفورد استكشف المسارات المناعية في تطور واستمرار وحل كورونا الطويل الأمد، إن الاختلافات القائمة على الجنس لم تظهر في أبحاثهم فحسب، بل ساعدت النتائج في إلقاء الضوء الجديد على الفيروس واقتراح نماذج جديدة للعلاج. كانت بعض المسارات، مثل التغيرات في تنشيط الخلايا الوحيدة، مشتركة بين الجنسين.والخلايا الوحيدة هي خلايا مناعية تشكل جزءًا من الجهاز المناعي الفطري الذي يقاوم العدوى ويستدعي مكونات أخرى من الجهاز المناعي لتدمير الفيروسات الغازية. لكن الباحثين فحصوا أيضًا ارتباط كورونا الطويل الأمد بضعف المناعة والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل جزئية متعددة، يعتمد الكثير منها على الجنس. ووجد الباحثون أن الرجال والنساء يظهرون اختلافات فريدة في أنماط التعبير البروتيني وجزيئات الإشارة".

وتابع الموقع، "كتبت الدكتورة ريبيكا إي هاملين، المؤلفة الرئيسية للدراسة المنشورة في مجلة Science Translational Medicine: "لقد دعمت الاختلافات القائمة على الجنس النتائج لكل من كوفيد-19 الحاد وكورونا الطويل الأمد". وأضافت: "خلال العام الأول من الوباء، لوحظ أن الذكور لديهم معدلات أعلى من المرض الحرج والوفاة بسبب كوفيد-19 الحاد مقارنة بالإناث. وعلى العكس من ذلك، ارتبط الجنس الأنثوي وبائيًا بزيادة خطر الإصابة بكورونا الطويل الأمد".

وأضاف الموقع، "إن مرض كورونا الطويل الأمد هو عبارة عن مجموعة من المشاكل الصحية المختلفة التي تظهر في أعقاب الإصابة بفيروس سارس-كوف-2. ويصف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة مرض كورونا الطويل الأمد بأنه حالة مزمنة يمكن أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وتشمل "مجموعة واسعة من الأعراض أو الحالات التي قد تتحسن أو تتفاقم أو تستمر". ويمكن أن تؤثر الاضطرابات التي تلي كورونا على الدماغ أو القلب أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي ويمكن أن تتراوح من فقدان حاسة التذوق وعدم القدرة على شم الروائح إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية المعقدة، مثل جلطات الدم التي تزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.كما وقد أبلغ عدد لا يحصى من المرضى عن التعب و"ضباب الدماغ".

وبحسب الموقع، "شددت هاملين على أن النتائج الجديدة تشير إلى أن علاجات كورونا الطويلة المستقبلية يجب أن تكون مصممة لتتناسب مع جنس كل مريض واستجابته المناعية. وأضافت أن المشاركين في الدراسة أنتجوا بيانات جديدة كبيرة "تتيح لنا الفرصة لتقييم التنبؤات بكورونا الطويل مقابل التعافي". ولفهم كورونا الطويل الأمد بشكل أفضل، لجأ الباحثون إلى التحليل المتعدد الجينات، ودراسة عينات الدم الطرفية من كل مشارك. ويسمح التحليل المتعدد الجينات للباحثين بفحص جينومات العينة، والبروتينات، والنسخ الجيني، والتمثيل الغذائي. وبالإضافة إلى التحليلات المتعددة الجينات، أجرى علماء ستانفورد أيضًا تسلسل الحمض النووي الريبي الأحادي الخلية لتحديد كيفية تواصل أنواع الخلايا المختلفة مع بعضها البعض. بشكل عام، اكتشف الفريق اختلافات متعددة في المناعة الفطرية والتكيفية بين أولئك الذين تعافوا وأولئك الذين أصيبوا بكورونا الطويل الأمد".