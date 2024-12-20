Advertisement

صحة

"علامة تحذيرية".. ما مخاطر سماع دقات قلبك على الوسادة؟

Lebanon 24
20-12-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1295460-638703153760601083.jpeg
Doc-P-1295460-638703153760601083.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسمع العديد من الأشخاص إيقاعًا نابضًا حين تلامس أذنهم الوسادة أو عند الاستلقاء على جانبهم، لكن الخبراء يحذرون من أنه قد يكون أحيانًا "علامة تحذيرية".

وقال الجراح الأميركي الدكتور أنتوني يون، في شرحه لهذه الظاهرة، أنّه "إذا كنت مستلقيا على جانبك بين الحين والآخر وتسمع دقات قلبك، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الشرايين السباتية".
Advertisement

وأخبر يون، أنّه "إذا كنت تسمع دقات قلبك طوال الوقت عندما تكون مستلقيا على جانبك، فقد يكون ذلك طنينا نابضا".

وأكد الجراح الأميركي أن هذه الحالة "عادة ما تكون حميدة"، إلا أنها قد تصبح أحيانا "مثيرة للقلق" مما يستدعي زيارة الطبيب للتأكد.

وأضاف: "قد يكون ذلك علامة على أن دمك يتدفق بسرعة، وهو ما يحدث ضوضاء أكثر من تدفق الدم البطيء.. كما قد يكون علامة على تصلب الشرايين".

وتابع: "ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا النوع من الطنين يمكن أن يكون علامة تحذيرية على وجود ورم في الرأس أو الرقبة". (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-12-20
09:18 | 2024-12-20
07:36 | 2024-12-20
06:00 | 2024-12-20
03:00 | 2024-12-20
01:00 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24