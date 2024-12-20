14
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"علامة تحذيرية".. ما مخاطر سماع دقات قلبك على الوسادة؟
Lebanon 24
20-12-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسمع العديد من الأشخاص إيقاعًا نابضًا حين تلامس أذنهم الوسادة أو عند الاستلقاء على جانبهم، لكن الخبراء يحذرون من أنه قد يكون أحيانًا "علامة تحذيرية".
وقال الجراح الأميركي الدكتور أنتوني يون، في شرحه لهذه الظاهرة، أنّه "إذا كنت مستلقيا على جانبك بين الحين والآخر وتسمع دقات قلبك، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الشرايين السباتية".
Advertisement
وأخبر يون، أنّه "إذا كنت تسمع دقات قلبك طوال الوقت عندما تكون مستلقيا على جانبك، فقد يكون ذلك طنينا نابضا".
وأكد الجراح الأميركي أن هذه الحالة "عادة ما تكون حميدة"، إلا أنها قد تصبح أحيانا "مثيرة للقلق" مما يستدعي زيارة الطبيب للتأكد.
وأضاف: "قد يكون ذلك علامة على أن دمك يتدفق بسرعة، وهو ما يحدث ضوضاء أكثر من تدفق الدم البطيء.. كما قد يكون علامة على تصلب الشرايين".
وتابع: "ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا النوع من الطنين يمكن أن يكون علامة تحذيرية على وجود ورم في الرأس أو الرقبة". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إبنة هيفا وهبي تنشر صورة برفقة خطيبها... شاهدوها
Lebanon 24
إبنة هيفا وهبي تنشر صورة برفقة خطيبها... شاهدوها
05:48 | 2024-12-20
20/12/2024 05:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إزالة إسم حافظ الأسد عن طريق لبنانيّ.. هذه التسمية الجديدة
Lebanon 24
إزالة إسم حافظ الأسد عن طريق لبنانيّ.. هذه التسمية الجديدة
11:29 | 2024-12-20
20/12/2024 11:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. خبرٌ مهم
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. خبرٌ مهم
14:22 | 2024-12-20
20/12/2024 02:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُهاجم إبنة نصرالله.. ماذا قال عنها؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُهاجم إبنة نصرالله.. ماذا قال عنها؟
14:26 | 2024-12-20
20/12/2024 02:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المرشح بحجم رفيق الحريري الذي يريده فرنجية للرئاسة؟
Lebanon 24
من هو المرشح بحجم رفيق الحريري الذي يريده فرنجية للرئاسة؟
23:08 | 2024-12-19
19/12/2024 11:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2024-12-20
اكتشاف جديد.. الكوليسترول "الجيد" يساهم في انتشار مرض خطير!
09:18 | 2024-12-20
خبير يكشف "المكان الصحيح" لحفظ البيض
07:36 | 2024-12-20
كمصدر للكربوهيدرات.. أيهما أكثر صحة الأرز أم المعكرونة؟
06:00 | 2024-12-20
لماذا النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا الطويل الأمد من الرجال؟.. دراسة تكشف
03:00 | 2024-12-20
نبات قديم يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.. ما هو؟
01:00 | 2024-12-20
كيف يغير الكافيين المحلى إيقاعات النوم؟.. دراسة تكشف
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
21/12/2024 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
21/12/2024 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
21/12/2024 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24