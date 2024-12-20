"علامة تحذيرية".. ما مخاطر سماع دقات قلبك على الوسادة؟

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وقال الجراح الأميركي الدكتور أنتوني يون، في شرحه لهذه الظاهرة، أنّه "إذا كنت مستلقيا على جانبك بين الحين والآخر وتسمع دقات قلبك، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الشرايين السباتية".وأخبر يون، أنّه "إذا كنت تسمع دقات قلبك طوال الوقت عندما تكون مستلقيا على جانبك، فقد يكون ذلك طنينا نابضا".وأكد الجراح الأميركي أن هذه الحالة "عادة ما تكون حميدة"، إلا أنها قد تصبح أحيانا "مثيرة للقلق" مما يستدعي زيارة الطبيب للتأكد.وأضاف: "قد يكون ذلك علامة على أن دمك يتدفق بسرعة، وهو ما يحدث ضوضاء أكثر من تدفق الدم البطيء.. كما قد يكون علامة على تصلب الشرايين".وتابع: "ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا النوع من الطنين يمكن أن يكون علامة تحذيرية على وجود ورم في الرأس أو الرقبة". (سكاي نيوز)