3 أطعمة تُسبب تسمماً عند حفظها بالثلاجة.. ابتعدوا عنها

Advertisement

حذرت خبيرة تغذية هندية من تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تسمم غذائي خطير.وقالت اختصاصية التغذية، جانفي سانغفي، إن هناك ثلاثة أطعمة يجب عدم وضعها في الثلاجة، وهي البصل، والثوم، والبطاطس.وقدمت شرحاً وافياً لأسباب ضرورة عدم حفظ هذه الأطعمة داخل الثلاجة، وفقاً لمنشور عبر حسابها على إنستغرام، نقلته صحيفة دايلي ميل البريطانية.البصلوأوضحت سانغفي أن وضع البصل في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى نمو العفن عليه، نظراً للرطوبة الزائدة التي توفر بيئة مثالية لنمو الجراثيم الفطرية، التي قد تتسبب تسمماً مع أعراض مثل القيء، وآلام المعدة، والإسهال.ويعود السبب في ذلك إلى أن العفن — وهو نوع من الفطريات — قد ينتج مادة الميكوتوكسين، وهي مواد سامة قد تصيب الشخص بالمرض إذا تناولها.ولذلك نصحت سانغفي بتخزين البصل في مكان بارد وجاف ومظلم، مثل الخزانة، بدلاً من الثلاجة.الثوموقالت سانغفي إن "الثوم يبدأ في الإنبات ويصبح لزجاً عند تخزينه في الثلاجة، مما يفقده نكهته وقوته. وقد يصبح طعمه مراً وأقل جاذبية، وفي نفس الوقت قد ينمو عليه العفن والفطريات، مما يشكل خطراً على الصحة".البطاطسوأوضحت سانغفي أن تخزين البطاطس داخل الثلاجة يتسبب في تحويل النشويات إلى سكريات، ما يؤدي إلى طعم أكثر حلاوة وملمس خشن، محذرة: "لكن طهي هذه البطاطا المعدلة في درجات حرارة مرتفعة يمكن أن ينتج عنه مركب الأكريلاميد، وهو مركب قد يكون ضاراً".وكان العلماء حذروا سابقاً من أن تخزين البطاطا النيئة في الثلاجة قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.شكوكومع ذلك، لا يزال هناك نقاش حول ما إذا كانت هذه الفكرة صحيحة أم لا.يُعتقد لعقود أن تخزين البطاطس في درجات حرارة منخفضة يؤدي إلى تكوين كميات إضافية من السكريات.وكان الخبراء يظنون أن هذه السكريات قد تتحول إلى مادة الأكريلاميد المسرطنة، عندما تُقلى أو تُحمص أو تُخبز.وفي عام 2023، قامت وكالة معايير الغذاء (FSA) بتحديث إرشاداتها لتوضح أنه يمكن تخزين البطاطس "إما في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف"وشكك بروفيسور من كلية كينغز لندن في صحة نظرية السرطان المرتبطة بالبطاطس، إذ قال توماس ساندرز سابقاً للصحيفة، إن الأكريلاميد يتكون في درجات حرارة عالية، من خلال تفاعل مع حمض أميني يسمى "الأسباراغين"، مشيراً إلى أن هذا يحدث بشكل رئيسي أثناء القلي أو التحميص، لافتاً إلى أن نقع البطاطس قبل التحميص أو القلي يقلل من تكوين الأكريلاميد.وأشار إلى أن البطاطس التي يتم تسخينها في المايكروويف أو تلك التي يتم طهيها أو غليانها فلا تحتوي على الأكريلاميد.