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صحة

أسرار "الشوكولاتة الداكنة".. قد تكون مفتاح الوقاية من السكري

Lebanon 24
21-12-2024 | 06:27
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أظهرت دراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة British Medical Journal نتائج قد تكون مفاجئة لمحبي الشوكولا الداكنة، حيث تبين أن استهلاك هذه الشوكولا قد يرتبط بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
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يشير البحث إلى أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من خمس حصص من الشوكولاتة في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 10% للإصابة بالسكري من النوع الثاني، مقارنةً بالذين لم يتناولوا الشوكولاتة أو تناولوها نادرا.

وعندما تم تحليل الأنواع المختلفة من الشوكولاتة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من خمس حصص أسبوعيا من الشوكولاتة الداكنة كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري بنسبة 21% مقارنة بمن لم يتناولوا الشوكولاتة.
 
 ومع ذلك، لم يجد البحث أي ارتباط بين تناول "الشوكولاتة بالحليب" وتقليل خطر الإصابة بالسكري، بل ربطها بزيادة الوزن على المدى الطويل، وهو عامل خطر رئيس للإصابة بالسكري.

وقال د. تشي صن، أستاذ مساعد في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، لموقع NPR إن الباحثين "فوجئوا بعض الشيء" بحجم العلاقة بين استهلاك الشوكولاتة الداكنة وتقليل خطر السكري.

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى بعض القيود، مثل قلة تنوع المشاركين في العينة.

وأوصى الباحثون بتناول 1 إلى 2 أوقية من الشوكولاتة الداكنة يوميًا للاستفادة من فوائدها الصحية المتعددة.
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