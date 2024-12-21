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صحة

بعد الاستيقاظ.. لماذا يجب الانتظار قبل إزالة العدسات اللاصقة؟

Lebanon 24
21-12-2024 | 16:00
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حذرت خبيرة في البصريات من قيام بعض الأشخاص الذين ينامون بالعدسات اللاصقة بإزالتها مباشرة بعد الاستيقاظ دون الانتظار.

وقالت المتخصصة في العدسات اللاصقة تينا باتيل، أنه "يجب انتظار 5 إلى 10 دقائق بعد الاستيقاظ للسماح لعينيك بإعادة الترطيب بشكل طبيعي، ثم استخدم قطرات العين المرطبة لتسهيل إزالة العدسات.
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وتؤكد باتيل بأن "النوم مع العدسات اللاصقة يعد خطأ شائعا، موضحة أن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بمشكلات مثل جفاف العين والإحساس بالحصى في العين، أو حتى العدوى مثل التهاب الملتحمة".

أيضاً،  تنبه إلى أنه "ما لم تكن العدسات مصممة خصيصا للاستخدام البعد الاستيقاظ: لماذا يجب الانتظار قبل إزالة العدسات اللاصقة؟بعد الاستيقاظ: لماذا يجب الانتظار قبل إزالة العدسات اللاصقة؟ليلي، فإن النوم بها يعد غير آمن".

وقدمت باتيل بعض النصائح البسيطة، للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التأكد من وضع العدسات بالشكل الصحيح، من بينها:

أولاً، اختبار "القدر المتوهج" حيث إذا بدت العدسة بحواف متوهجة، فهذا يعني أنها مقلوبة وتحتاج إلى تعديل.

ثانياً، اختبار آخر يسمى "اختبار التاكو"، حيث إذا كانت الحواف ملتفة للداخل، فهذا يدل على أن العدسة في وضعها الصحيح.

وفي حالة الشعور برؤية ضبابية أو حكة في العين بعد وضع العدسة، من المحتمل أن تكون العدسة في الاتجاه المعاكس، ويجب إزالتها وشطفها قبل إعادة وضعها بشكل صحيح. (روسيا اليوم)
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