أسباب شعورك بالبرد المستمر في الشتاء

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إن الشعور بالبرد خلال فصل شتاء أمر طبيعي تمامًا، ولكن إذا كنت تشعر بالبرد باستمرار في درجة حرارة طبيعية، فقد يكون ذلك بسبب بعض المشكلات الأساسية المتعلقة بصحتك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".فيما يلى.. 5 أسباب وراء شعور بالبرد المفرط وبشكل مستمر:نقص الحديدالحديد هو معدن مهم وضروري لتكوين الهيموجلوبين، أو خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفي هذه الحالة، توفر مستويات الحديد المنخفضة كمية أقل من الأكسجين للأنسجة، مما يجعلك تشعر بالبرد والخمول والضعف، وتعد برودة اليدين والقدمين من الأعراض الشائعة لفقر الدم.مشاكل الغدة الدرقيةتُعرف الغدة الدرقية غير النشطة بقصور الغدة الدرقية، فهي تقلل من سرعة عملية التمثيل الغذائي لديك، وهى العملية المسئولة عن إنتاج الطاقة في جسمك وتولد الحرارة، ومع قلة عملية التمثيل الغذائي، ينخفض إنتاج الحرارة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للشعور بالبرد.ضعف الدورة الدمويةضعف الدورة الدموية قد تسبب برودة الأطراف في اليدين والقدمين بسبب صعوبة وصول الدم إلى هذه المناطق، وتحدث هذه الحالة بسبب العديد من الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ونمط الحياة المستقر.نقص فيتامين ب12فيتامين ب12 مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء بشكل صحي وكذلك وظائف الأعصاب، لذلك مع نقصه قد يقل الأكسجين الذي يصل إلى جسمك ويتسبب ذلك في تلف جهازك العصبي، مما يؤدي إلى الشعور بالبرد والخمول.الجفافيلعب الماء دورًا حيويًا في تنظيم درجة حرارة الجسم، وبعبارة أخرى، عندما يصاب الناس بالجفاف، تحدث مشكلة في الحفاظ على حرارة الجسم، وبالتالي، نشعر بالبرد أكثر من المعتاد، لذلك يضمن لك الترطيب المناسب الأداء الفعال لجسمك.بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالبرد طوال الوقت، لا تتجنب هذه العلامة واستشر طبيبك، حيث يساعد علاج السبب في ذلك في منع حدوث مضاعفات صحية خطيرة، فقط استمع إلى جسدك، وتناول الكثير من السوائل، واتبع نظام غذائي متوازن، ومارس التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على دفء جسمك وصحته. (اليوم السابع)