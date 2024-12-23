20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بشأن بكتيريا خطيرة.. خبير يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
23-12-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن غريغوري وينتر، الأستاذ في جامعة كامبريدج والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، أن مواجهة ما يسمى بالميكروبات المرآة قد تكون مستحيلة إذا غادرت المختبرات.
وأشار إلى أن العديد من الجزيئات الأساسية للحياة يمكن أن تتواجد في شكلين مختلفين، كل منهما مرآة للآخر.
Advertisement
ووفقا له، يتكون الحمض النووي لكافة الكائنات الحية من النيوكليوتيدات "يمنى"، والبروتينات، اللبنات الأساسية للخلايا، مصنوعة من الأحماض الأمينية "يسرى". ولكن، في الحمض النووي للميكروبات المرآة، تصبح النيوكلتيدات "يسرى" والأحماض الأمينية تصبح "يمنى". ولا يمكن أن تظهر مثل هذه الكائنات الحية الدقيقة إلا بشكل مصطنع.
وقال: "سيكون من الصعب أو المستحيل إنشاء لقاحات فعالة ضد البكتيريا المرآة. والأخطر من ذلك أنها يمكن أن تصيب الحيوانات والنباتات، وسيكون من المستحيل تدميرها في النظام البيئي الدقيق الذي يدعمنا".
ووفقا للبروفيسور، تعود هذه المقاومة العالية للميكروبات "المرآة" إلى أن منظومة المناعة للكائنات الحية غير قادرة على التعرف عليها لأنها معتادة على البنية الطبيعية للحمض النووي. لذلك إذا دخلت مثل هذه البكتيريا إلى جسم الإنسان، فإنها يمكن أن تتكاثر بفعالية، ما يمنع التئام الجروح أو انسداد الأوعية الدموية. وفي الحالة الأخيرة، يمكن أن تؤدي العدوى بالبكتيريا المرآة إلى الإصابة بجلطة دماغية.
وأشار إلى أن مضادات الحيوية أو الفيروسات الخاصة يمكن أن تساعد في مكافحة هذه الكائنات غير العادية، لكن قد لا يكون للبشرية ما يكفي من الوقت لمثل هذه الدراسات.
ووفقا له، ستصبح مشكلة تغير المناخ أقل المشكلات خطورة إذا ظهرت البكتيريا المرآة في الوسط المحيط. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
Lebanon 24
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
07:00 | 2024-12-22
22/12/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أُطلِقَ سراح منفذ عمليّة دهس "الدركي"؟.. هذا الخبر يُوضح الحقيقة
Lebanon 24
هل أُطلِقَ سراح منفذ عمليّة دهس "الدركي"؟.. هذا الخبر يُوضح الحقيقة
09:05 | 2024-12-22
22/12/2024 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)
Lebanon 24
بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)
12:38 | 2024-12-22
22/12/2024 12:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال نصرالله وسقوط الأسد.. مفاجأة داخل إيران
Lebanon 24
بعد اغتيال نصرالله وسقوط الأسد.. مفاجأة داخل إيران
14:00 | 2024-12-22
22/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدى بدلة أنيقة خلال استقباله جنبلاط.. كيف غيّر الجولاني مظهره؟
Lebanon 24
ارتدى بدلة أنيقة خلال استقباله جنبلاط.. كيف غيّر الجولاني مظهره؟
09:21 | 2024-12-22
22/12/2024 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2024-12-23
5 أطعمة نباتية تعزز إنتاج الكولاجين.. ما هي؟
01:00 | 2024-12-23
هل يمكن معالجة الصداع من دون دواء؟
23:00 | 2024-12-22
6 طرق لتقوية جهازك المناعي فى الشتاء
13:00 | 2024-12-22
هل يمكن أن يكون الاكتئاب وراثيًا؟
10:06 | 2024-12-22
أسباب شعورك بالبرد المستمر في الشتاء
07:00 | 2024-12-22
علامة غير عادية لأمراض القلب والأوعية الدموية.. ما هي؟
فيديو
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
23/12/2024 13:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
23/12/2024 13:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
23/12/2024 13:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24