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صحة
ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب الشاي الأخضر؟
Lebanon 24
23-12-2024
|
12:00
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الشاي الأخضر يشتهر بقدرته على التخسيس، يفضله الكثيرين لهذه الميزة التي تميزه عن باقي المشروبات فهو يساعد على الهضم والتخلص من الوزن والمساعده على التخلص من الدهون تدريجيا، فهو عنصر أساسي ومشروب رئيسي في كل الانظمة الغذائية التي تهدف لإنقاذ الوزن أي الريجيم.
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وفقا لتقرير نشر في موقع ماونت اليزابيث، فإن الشاي الأخضر لا تقف فوائده عند هذا الحد ولا عند التخسيس فقط والتخلص من الدهون بل أن له الكثير من الفوائد الصحية والنفسية والعقلية كذلك وهو ما لا يعرفه البعض عنه.
الشاي الأخضر وفقا للتقرير يحتوي على حمض اميني هام يسمى الثيانين وهو ما يعمل على تعزيز الصحة العقلية من خلال بعض المهام فهذا الحمض يحسن من الوضوح الذهني بالاضافه إلى الكافيين الموجود في الشاي الاخضر فهذا المشروب يساعد على الشعور باليقظة الذهنية كما أنه يحسن من الإدراك المعرفي أيضا.
تابع التقرير موضحا أن الشاي الأخضر يمكنه أن يحسن من النفسية والشعور بالهدوء والاسترخاء والراحة نتيجة تلك المادة المهدئة وهذا الحمض الأميني الموجود فيه، فهذه التركيبة تجعل الشخص متيقظا ومنتبها وفي الوقت ذاته مسترخيا لا يشعر بتوتر أو قلق أو الشدة في الاعصاب، فهو يحسن من المزاج بشكل ملحوظ ويفضل تناوله للشعور بالهدوء النفسي
يقول التقرير أن تناول مشروب الشاي الأخضر ساخنا في الصباح أمر في غاية الأهمية لأنه مشروب منعش ومفيد مدفئ يحسن الهضم ويحسن النفسية ويساعد بالفعل على التحكم في الحالة النفسية طوال اليوم فيجعل شخص أكثر هدوءا واسترخاء، كما وجد أنه يساعد على تخفيف حالات نفسية وعصبية بعينها مثل اضطرابات القلق واضطرابات القلق الاجتماعي واضطرابات الوسواس القهري واضطرابات القلق العام أيضا.
احرص على تناول كوب من الشاي الأخضر يوميا أو يوما بعد يوم لتحصل على فوائده الصحية وليساعدك على الهضم والراحة في الأمعاء والجسم بشكل عام وتخفيف آلام الجسم والشعور بالدفء. (اليوم السابع)
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