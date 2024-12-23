Advertisement

صحة

ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب الشاي الأخضر؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1296668-638705741456928460.jpg
Doc-P-1296668-638705741456928460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الشاي الأخضر يشتهر بقدرته على التخسيس، يفضله الكثيرين لهذه الميزة التي تميزه عن باقي المشروبات فهو يساعد على الهضم والتخلص من الوزن والمساعده على التخلص من الدهون تدريجيا، فهو عنصر أساسي ومشروب رئيسي في كل الانظمة الغذائية التي تهدف لإنقاذ الوزن أي الريجيم.
Advertisement
وفقا لتقرير نشر في موقع ماونت اليزابيث، فإن الشاي الأخضر لا تقف فوائده عند هذا الحد ولا عند التخسيس فقط والتخلص من الدهون بل أن له الكثير من الفوائد الصحية والنفسية والعقلية كذلك وهو ما لا يعرفه البعض عنه.
الشاي الأخضر وفقا للتقرير يحتوي على حمض اميني هام يسمى الثيانين وهو ما يعمل على تعزيز الصحة العقلية من خلال بعض المهام فهذا الحمض يحسن من الوضوح الذهني بالاضافه إلى الكافيين الموجود في الشاي الاخضر فهذا المشروب يساعد على الشعور باليقظة الذهنية كما أنه يحسن من الإدراك المعرفي أيضا.
تابع التقرير موضحا أن الشاي الأخضر يمكنه أن يحسن من النفسية والشعور بالهدوء والاسترخاء والراحة نتيجة تلك المادة المهدئة وهذا الحمض الأميني الموجود فيه، فهذه التركيبة تجعل الشخص متيقظا ومنتبها وفي الوقت ذاته مسترخيا لا يشعر بتوتر أو قلق أو الشدة في الاعصاب، فهو يحسن من المزاج بشكل ملحوظ ويفضل تناوله للشعور بالهدوء النفسي
يقول التقرير أن تناول مشروب الشاي الأخضر ساخنا في الصباح أمر في غاية الأهمية لأنه مشروب منعش ومفيد مدفئ يحسن الهضم ويحسن النفسية ويساعد بالفعل على التحكم في الحالة النفسية طوال اليوم فيجعل شخص أكثر هدوءا واسترخاء، كما وجد أنه يساعد على تخفيف حالات نفسية وعصبية بعينها مثل اضطرابات القلق واضطرابات القلق الاجتماعي واضطرابات الوسواس القهري واضطرابات القلق العام أيضا.
احرص على تناول كوب من الشاي الأخضر يوميا أو يوما بعد يوم لتحصل على فوائده الصحية وليساعدك على الهضم والراحة في الأمعاء والجسم بشكل عام وتخفيف آلام الجسم والشعور بالدفء. (اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2024-12-23
08:35 | 2024-12-23
07:17 | 2024-12-23
05:00 | 2024-12-23
03:00 | 2024-12-23
01:00 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24