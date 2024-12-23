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صحة

ما هي فوائد البيض؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 23:00
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أثبتت الدراسات أن تناول البيض مرة واحدة يومياً يعزز صحة الجسم بشكل كبير ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
ووجدت نتائج دراسة واسعة النطاق أجريت في الصين على مدى تسع سنوات أن الأشخاص الذين يتناولون ما يصل إلى بيضة واحدة يومياً كان لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
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وشرحت البروفيسورة نيتا فوروهي من جامعة كامبريدج: "يؤكد هذا البحث أن تناول ما يصل إلى بيضة واحدة في اليوم لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
ومن جهتها، قالت المؤلفة والدكتورة فيديريكا أماتي إن "احتياجاتنا من البروتين تتغير مع تقدمنا في العمر، والبيض وسيلة ممتازة لتلبية هذه الاحتياجات".
ونصحت أماتي كبار السن بتناول الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية التي تحميهم من الجفاف وسوء التغذية.
وقال الإختصاصي في علم التغذية إيان ماربر لصحيفة "التايمز": "يعد البيض مصدراً جيداً للبروتين، فهو يجعلك تشعر بالشبع ويحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات بالإضافة إلى الكولين واللوتين وزياكسانثين".
ويحتوي البيض أيضاً على كميات منخفضة من الدهون بالإضافة إلى الزنك، والحديد، والفوسفور، والفولات، والريبوفلافين. (lbc)
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