فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم أكثر في الشتاء.. تعرفوا إليها

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يعاني الناس في فصل الشتاء من انخفاض درجات الحرارة وسوء التغذية ونقص الفواكه والخضروات الطازجة، ما يؤثر على حالتهم الصحية العامة.ووفقا للدكتور أليكسي بانوف، الأستاذ المشارك في قسم التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الروسية للتكنولوجيا تشارك الفيتامينات والمعادن بصورة مباشرة في العمليات التحفيزية في الجسم.لذلك، فإن الاستهلاك الإضافي للعناصر المعدنية والفيتامينات في الشتاء يمكن أن يساعد الجسم على التأقلم مع الظروف المناخية والحفاظ على الصحة.ويقول: "لفيتامين D أهمية خاصة لأن جسم الإنسان يصنعه تحت تأثير أشعة الشمس التي تقل خلال أشهر الشتاء. وهذا الفيتامين مهم لتقوية منظومة المناعة، والحفاظ على صحة العظام والأسنان، ومنع الاكتئاب الذي يحدث غالبا عندما لا يكون هناك ما يكفي من الشمس. ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى ضعف المناعة وزيادة التعرض للأمراض المعدية".ووفقا له، يحتاج الجسم إلى عنصر الحديد أيضا للحفاظ على مستوى الطاقة الطبيعية ونقل الأكسجين. ويمكن أن يؤدي نقصه إلى فقر الدم الذي يصاحبه التعب والضعف وانخفاض الأداء.ويعتبر فيتامين C ضروريا في الطقس البارد لأنه يلعب دورا مهما في تقوية الأنسجة ومنظومة المناعة، ما يساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والالتهابات الفيروسية.ويقول: "تلعب مجموعة فيتامين B دورا مهما في الحفاظ على توازن الطاقة والأداء الطبيعي للجهاز العصبي، كما أن لفيتامينات B6 وB12 أهمية خاصة لأنها تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستوى التوتر. ويمكن أن يؤدي نقصها إلى التعب والضعف ومشكلات في النوم".أما الزنك، فيساهم في عمليات الأكسدة والاختزال في الجسم. وهو ضروري للحفاظ على الأداء الطبيعي للعديد من الأعضاء. كما أن عنصر المغنيسيوم ضروري لتطبيع عمل الجهاز العصبي والحفاظ على نوم صحي. ويساعد على تقليل التشنجات العضلية.ويقول: "يجب أن يعلم الجميع أن تناول أي فيتامينات وعناصر معدنية يجب أن يتم فقط تحت إشراف الطبيب لأن الوصف الذاتي للمكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول بعض المواد، ما يؤثر سلبا على الصحة".