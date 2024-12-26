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صحة

احذروا.. القيلولة في هذا الوقت مضرة

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:43
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حذر الخبراء من أن أخذ قيلولة في وقت معين من اليوم قد يؤثر سلباً على نومك الليلي، مما يسبب صعوبة في الحصول على نوم عميق.

ويلجأ البعض إلى أخذ قيلولة خلال النهار لتعويض نقص النوم الليلي.
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وتصبح هذه العادة أكثر شيوعا خلال أشهر الشتاء بسبب الطقس البارد وطول الليل، إضافة إلى الأمراض الموسمية.

ويؤكد الخبراء ضرورة الانتباه إلى توقيت هذه القيلولة، خاصة عند تخصيصها بعد الساعة 3 مساء، ما قد يؤثر سلبا على نومك في الليل.

وينصح الخبراء بأخذ قيلولة قبل موعد النوم بـ8 ساعات على الأقل لتجنب أي تأثيرات سلبية.

وأوضح الخبراء أن القيلولة بعد الغداء هي الخيار الأنسب، حيث يرتبط هذا النوع من القيلولة بالإيقاع اليومي للجسم، الذي يشهد ذروتين للنعاس: الأولى في الليل والأخرى في فترة ما بعد الظهر.

كما أكد خبراء "مايو كلينيك" على أن القيلولة المثالية تكون في فترة ما بعد الظهر، محذرين من أن القيلولة بعد الساعة 3 مساء قد تؤدي إلى صعوبة في النوم العميق ليلا.

وأضافوا أن وقت القيلولة يعتمد على عدة عوامل، مثل حاجتك للنوم وجدول نومك وعملك، بالإضافة إلى العمر واستخدام الأدوية.

وفيما يتعلق بمدة القيلولة، يوصي خبراء النوم بمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة. 
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