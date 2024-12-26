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صحة

لمكافحة الاكتئاب.. هذا هو عدد خطوات المشي المطلوبة يوميًا

Lebanon 24
26-12-2024 | 23:00
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يشير بعض الخبراء إلى أنّ المشي 10 آلاف خطوة يحافظ على صحة جيدة، ولكن مراجعة علمية رائدة كشفت أن العدد المطلوب قد يكون أقل بكثير من ذلك، عندما يتعلق الأمر بمكافحة بالصحة العقلية.

وحلل العلماء من إسبانيا 33 دراسة شملت ما يقرب من 100 ألف مشارك. ووجدوا أن 7 آلاف خطوة في اليوم يقلل من احتمال الإصابة بالاكتئاب بنسبة 31%.
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كما أن المخاطر انخفضت بنسبة 9% إضافية مع كل 10 آلاف خطوة يوميا، وفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة Jama Network Open.

ويمكن أن يمر جميعنا بفترات نشعر فيها بالحزن أو الغضب أو الانعزال عن العالم، لكن مع الاكتئاب، تستمر هذه المشاعر لفترات طويلة جدا، ما يؤثر بشكل كبير على جودة حياة الشخص.

وشارك في الدراسة أشخاص ارتدوا عداد خطوات لتتبع عدد خطواتهم اليومية وأكملوا استبيانات لتقييم صحتهم النفسية.

وكتب العلماء من جامعة قشتالة والمنشف (Universidad de Castilla-La Mancha): "أظهرت نتائجنا ارتباطا كبيرا بين عدد الخطوات اليومية الأعلى وأعراض الاكتئاب الأقل، وكذلك انخفاض انتشار الاكتئاب وخطره في عموم السكان البالغين".

وأضافوا أن تشجيع الناس على المشي7 آلاف خطوة على الأقل يوميا سيكون مبادرة صحية عامة جيدة "لها القدرة على الوقاية من الاكتئاب". (روسيا اليوم) 
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