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صحة

دراسة علمية تكشف فوائد شرب الماء خلال الوجبات

Lebanon 24
27-12-2024 | 08:49
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يُعد الماء عنصرًا حيويًا في حياة الإنسان، إذ يشكل حوالي 60% من الجسم ويؤدي دورًا حاسمًا في العديد من الوظائف الحيوية مثل تنظيم درجة الحرارة، ونقل المغذيات، والأكسجين إلى الخلايا، ويخلص الجسم من الفضلات والسموم.
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ووفقًا لوزارة الصحة الإسبانية، يُوصى بشرب 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، للحفاظ على صحة جيدة، ومع ذلك، لا تزال هناك اعتقادات شائعة تُشير إلى أن شرب الماء في أثناء الوجبات قد يعوق .

 ردت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني Healthy Lifestyles، على الإشاعات التي تدعي أن شرب الماء خارج الوجبات أفضل من تناوله في أثناء الوجبات، مشددة على أن لحظة  ليست بالمهمة بقدر أهمية الحفاظ على مستويات ترطيب كافية للجسم.

وأوضحت الوزارة أن شرب الماء خلال الوجبات يساعد في ترطيب الجسم بشكل صحيح ويعزز من تذوق الأطعمة بفعالية، كما أن الماء لا يحتوي على ، ما يعني أنه لا يزيد الوزن حتى وإن شعرنا بالامتلاء بسبب الإحساس بالشبع الذي يقدمه.

وجمع الدكتور روبرت شميرلينغ، من كلية الطب بجامعة هارفارد، أدلة علمية تدعم فكرة أن شرب الماء قبل الوجبات يساعد في ، فالملء الجزئي للمعدة بالماء يساعد في تقليل كمية الطعام التي يتم تناولها، حيث ترسل أعصاب المعدة إشارات للدماغ لوقف الأكل عند الشعور بالامتلاء.

وأشارت بعض الدراسات، مثل تلك المنشورة في المكتبة الوطنية للطب، إلى أن الأشخاص الذين شربوا الماء قبل الوجبات، فقدوا المزيد من الوزن على مدار 12 أسبوعًا مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك، ومع ذلك، لا تزال هذه الدراسات قصيرة المدى وغير كافية لتقييم الأثر طويل الأمد.

 ويؤكد الدكتور شميرلينغ أن الدراسات التي تشير إلى تأثير شرب الماء قبل الوجبات في إنقاص الوزن تستند إلى نظريات لم تثبت بعد بشكل قاطع، رغم أن العديد من الأفراد يوصون بهذه الممارسة.

إن شرب الماء يعزز ترطيب الجسم وتحسين وظائفه الحيوية، مثل تنظيم درجة الحرارة وتعزيز وظائف القلب والكلى والجهاز الهضمي، كما يُسهم في دعم  وتحسين الأداء العقلي، فضلاً عن تعزيز جهاز المناعة ومساعدة الجسم في مقاومة الأمراض.
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