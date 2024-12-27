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صحة
دراسة صادمة.. أكياس الشاي تؤثر على صحتنا
Lebanon 24
27-12-2024
|
14:00
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أجرى باحثون من "جامعة برشلونة المستقلة" في إسبانيا دراسة جديدة، كشفت عن الأضرار التي تحملها أكياس الشاي، نتيجة للمواد الضارة التي تطلقها أثناء غمرها بالماء المغلي أو الساخن، والتي قد تترك تأثيراً سلبياً على صحتنا، أكثر مما قد نتخيله.
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فبحسب الدراسة، التي قد تصدم الكثيرين، فإن مليارات من جزيئات البلاستيك الدقيقة والنانوية الضارة يمكن أن تطلقها أكياس الشاي في كل مليمتر من الماء الذي تُغمر فيه.
وتشير عالمة الأحياء الدقيقة ألبا غارسيا رودريغيز، إلى أنّ "لقد تمكنا من توصيف هذه الملوثات بشكل مبتكر باستخدام مجموعة من التقنيات المتطورة، وهي أداة مهمة للغاية لتطوير البحث حول تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان"، وفقاً لما نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert،
وقد تم اختبار 3 أنواع من أكياس الشاي -أثناء الدراسة-، أطلقت تلك المصنوعة في المقام الأول من البولي بروبلين نحو 1.2 مليار جسيم لكل مليلتر، بمتوسط حجم 136.7 نانومتر، وأطلقت أكياس السيليلوز في المتوسط 135 مليون جسيم لكل مليلتر نحو 244 نانومتر في الحجم، وأطلقت أكياس الشاي المصنوعة من النايلون 8.18 مليون جسيم لكل مليلتر، بمتوسط حجم 138.4 نانومتر.
وأعلن الباحثون في ورقتهم البحثية أن "التركيب البوليمري لجزيئات البلاستيك الدقيقة والنانوية يؤثر بشكل كبير على تفاعلاتها البيولوجية، ما يؤدي إلى استهداف وتأثيرات متنوعة على الأعضاء والأنسجة والخلايا".
تابع الباحثون: "يمكن أن تؤدي هذه الاختلافات إلى أنماط تراكم محددة، وملامح سمّية واستجابات مناعية وتأثيرات صحية طويلة المدى مثل السمّية الجينية والسرطان".
وبحسب الدراسة، فإنه مع استمرار ارتفاع استخدام البلاستيك في تغليف المواد الغذائية، يجب على البحث العلمي وضع سياسات لمعالجة التحديات التي يفرضها تلوث جزيئات البلاستيك الدقيقة والنانوية لضمان سلامة الغذاء وصحة أجسامنا. (العربية)
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