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صحة

طريقة جديدة لعلاج التهاب البنكرياس المزمن.. ما هي؟

Lebanon 24
27-12-2024 | 16:00
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بدأ باحثون من جامعة فولغا للبحوث الطبية اختبار طريقة جديدة لعلاج التهاب البنكرياس المزمن، لأول مرة من خلال زرع خلايا جزر لانجرهانس، وهي خلايا الغدد الصماء.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، إلى أنه "لإزالة الألم الدائم والمستمر، أزال الجراحون البنكرياس بالكامل من جسم المرضى، وسلموه إلى علماء الأحياء، وبعد ذلك أجروا تصحيحا لنقص الأنسولين عن طريق زرع جزر لانجرهانس الخاصة بهم - خلايا الغدد الصماء المأخوذة من ذيل البنكرياس - في كبد المرضى".
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وأوضح الخبراء، إلى أن استئصال البنكرياس يكون ضروريا في بعض الحالات وخاصة في حالة الألم الذي لا يطاق وخطر تطور سرطان البنكرياس، وهذه العملية تؤدي بدورها إلى الإصابة بداء السكري البنكرياسي، وهذا ما دفع علماء الجامعة إلى تجربة هذه الطريقة الجراحية لحل هذه المشكلة.

ألكسندرا كاشينا، مديرة مختبر الطب التجديدي، تقول إن "تعزل الخلايا الجزيرية من بنكرياس المريض بعد استئصاله، وتنظف وتنقى ومن ثم تحقن في الوريد البابي لكبد الشخص المريض، حيث تبدأ بإفراز الأنسولين وتنظيم مستوى الغلوكوز في الدم".

وقد شارك في تجربة هذه الطريقة الجراحية الجديدة اثنين من المرضى، انخفض بعدها الألم الشديد لديهما. كما سجل الأطباء دورا متواضعا لجزر لانجرهانس المزروعة في إفراز الأنسولين حتى الآن.

ووفقا للأطباء، يجب لحل هذه المشكلة، زرع جزر لانجرهانس في وقت مبكر، قبل استنفادها بسبب فترة المرض الطويلة. (روسيا اليوم) 
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