لمحبي الشوكولاته.. هذا الخبر يهمكم

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تعد الأعياد والمناسبات موسم جنون عشاق الشوكولا، ووفق تقارير أخيرة، أنفق الأمريكيون على سبيل المثال، يقرب من 7 مليارات دولار على حلويات الأعياد في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو المبيعات قليلاً هذا العام.غير أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وتسوس الأسنان وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وارتفاع نسبة الكوليسترول، ولكن هل يمكن أن يكون قاتلاً؟.ووفق "نيويورك بوست"، هذا أمر مؤكد، فإذا كنت تأكل ما يكفي، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الشوكولاتة إلى الموت بسبب السم الثيوبرومين.وتُصنع هذه الحلوى من حبوب الكاكاو، التي تحتوي على المنشط الخفيف الثيوبرومين، غير أن كميات كبيرة منه تعد سامة.وكتب الدكتور نافيد صالح في منشور على مدونة Psychology Today، أن الثيوبرومين يتداخل مع الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي، على سبيل المثال، توسع الأوعية الدموية، كما يؤدي إلى التبول المفرط.ويمكن أن يسبب التسمم بالثيوبرومين صداعاً شديداً وتعرقاً ورعشة لدى البشر.وأضاف صالح: "كميات كبيرة جداً، يمكن أن تسبب زيادة في معدل ضربات القلب والتعرق والارتعاش وفقدان الشهية والصداع الشديد وانخفاض ضغط الدم".ووفق العلماء فإن 1000 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم تعتبر جرعة سامة من الثيوبرومين لدى البشر، ويجب على الشخص الذي يزن 150 رطلاً (حوالي 68 كجم) أن يأكل حوالي 68000 ملليغرام من الثيوبرومين حتى يصاب بالتسمم.وتختلف كميات الثيوبرومين حسب نوع الشوكولاتة، فمثلاُ لا يوجد تجد الكثير في الشوكولاتة البيضاء، ولكن هناك المزيد في شوكولاتة الحليب (2.4 ملغ من الثيوبرومين لكل غرام من الشوكولاتة) والشوكولاتة الداكنة (5.5 ملغ لكل غرام)، وشوكولاتة الخبز (16 ملغ لكل غرام).ووفقاً لـ Popular Science قام الباحثون بتحليل الأرقام، وحددوا أن الشخص الذي يبلغ وزنه 165 رطلاً يمكن نظرياً أن يصاب بجرعة زائدة مميتة من تناول 711 قطعة شوكولاتة بالحليب بحجم عادي أو 7084 قطعة شوكولاتة أو 332 قطعة شوكولاتة داكنة بحجم قياسي.وفي حين يمكن للبشر استقلاب الثيوبرومين بسرعة، لا تستطيع العديد من الحيوانات ذلك، فالثيوبرومين هو السبب الرئيسي لعدم إعطاء الشوكولاتة للكلاب أو القطط أو الطيور، وأخيراً لقي ببغاء بري حتفه بعد تناوله ما بدا أنه شوكولاتة داكنة.