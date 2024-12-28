لتحسين صحة القلب وتقليل الكوليسترول.. إليكم هذه النصيحة الغذائية البسيطة

حث البروفيسور تيم سبيكتور، خبير التغذية والمشارك في تأسيس تطبيق الحمية الشهير ZOE، الناس على اتباع نصيحة غذائية بسيطة، لكنها فعالة في الوقاية من أمراض القلب.



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وبحسب سبيكتور، ثبت علميا أن "السلفورافان" تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين استقرار نسبة السكر في الدم، وهما عاملان رئيسيان في الوقاية من أمراض القلب.



وتعزز "السلفورافان" صحة القلب من خلال تحسين التحكم في الغلوكوز، ما يساعد على منع التقلبات الكبيرة في مستويات السكر في الدم، وهي عوامل تساهم في حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية.



وأوضح سبيكتور في مقال جديد له حول أفضل النصائح الغذائية لعام 2025: "عند ترك الخضروات المقطعة لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل طهيها، يتم تنشيط السلفورافان ويحافظ على فوائدها الصحية، وهو أمر قد لا يحدث أثناء الطهي". وقال سبيكتور إن ترك الخضروات المقطعة جانبا لمدة 10 دقائق قبل طهيها يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الصحة العامة، فهذه المدة الزمنية القصيرة كفيلة بتحفيز مادة كيميائية مهمة تعرف بـ "السلفورافان"، التي تتوفر بكثرة في الخضروات مثل البصل والثوم والبروكلي والكرنب.وبحسب سبيكتور، ثبت علميا أن "السلفورافان" تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين استقرار نسبة السكر في الدم، وهما عاملان رئيسيان في الوقاية من أمراض القلب.وتعزز "السلفورافان" صحة القلب من خلال تحسين التحكم في الغلوكوز، ما يساعد على منع التقلبات الكبيرة في مستويات السكر في الدم، وهي عوامل تساهم في حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية.وأوضح سبيكتور في مقال جديد له حول أفضل النصائح الغذائية لعام 2025: "عند ترك الخضروات المقطعة لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل طهيها، يتم تنشيط السلفورافان ويحافظ على فوائدها الصحية، وهو أمر قد لا يحدث أثناء الطهي".

وأضاف أن الطهي يدمّر إنزيما يسمى "ميوروسيناز" في الخضروات، وهو المسؤول عن تحويل المركبات الموجودة في البصل والثوم والبروكلي إلى "السلفورافان". ومع ذلك، يمكن تفادي هذه المشكلة ببساطة من خلال ترك الخضروات المقطعة جانبا لبضع دقائق قبل الطهي.



وقدّم سبيكتور نصائح غذائية أخرى لتحسين صحة القلب، منها طهي الطماطم بزيت الزيتون البكر الممتاز، لاستخراج المزيد من العناصر الغذائية من الطماطم، مثل الليكوبين، الذي يساهم في تحسين صحة القلب.



ونصح بإضافة الأطعمة المخمرة إلى النظام الغذائي، مثل الكيمتشي، وهو طبق كوري من الملفوف المخمر، لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والميكروبات المعوية.



كما أكد سبيكتور على أهمية استخدام الخل في تتبيلات السلطة، حيث أن حموضة الخل تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الشعور بالجوع المفاجئ بين الوجبات.



وأخيرا، نصح بتناول السلطة قبل الوجبات، خاصة أن الأبحاث تشير إلى أن تناول السلطة أو خضروات قبل وجبة غنية بالكربوهيدرات قد يساعد في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم ويحسن الشعور بالشبع. (روسيا اليوم)