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صحة

لمرضى السكري.. هذا الخبر يهمكم

Lebanon 24
29-12-2024 | 02:00
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قالت دراسة دانماركية جديدة أن خفض بعض الكربوهيدرات الغذائية، وتناول البروتين والدهون مكانها في النظام الغذائي، يساعد مرضى السكري من النوع 2 على تحسين مستويات الكولسترول لديهم.
 
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وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن المصابين بالسكري لديهم خطر متزايد للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

يمكن غالباً إدارة كل من داء السكري من النوع 2 والكولسترول المرتفع، من خلال النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة.

وبحسب "مديكال نيوز توداي"، وجدت دراسة نُشرت العام الماضي أن 51% من المشاركين في الدراسة حققوا شفاءً من مرض السكري من النوع 2 بعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

والآن، تضيف دراسة جديدة إلى هذه الأبحاث، مشيرة إلى أن استبدال جزء من الكربوهيدرات الغذائية وتناول البروتين والدهون في النظام الغذائي للمصابين بالسكري قد يساعد في تحسين مستويات الكولسترول لديهم.


وأجرى الدراسة الجديدة باحثون في مستشفى جامعة كوبنهاغن، ومستشفى جامعة أودنسي.

ووجد فريق البحث أن فقدان الوزن الناجم عن اتباع نظام قليل الكربوهيدرات يميل إلى تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار، مع زيادة الكوليسترول الجيد، مقارنة بمن فقدوا نفس القدر من الوزن باتباع النظام الغذائي التقليدي لمرض السكري. (24)

 
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