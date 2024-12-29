13
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
البلاستيك الدقيق يهدد صحتنا بأمراض خطيرة.. دراسة تكشف
Lebanon 24
29-12-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة التأثيرات الصحية المثيرة للقلق الناتجة عن البلاستيك الدقيق، الذي يُنتج سنويًا بمعدل يتجاوز 460 مليون طن على مستوى العالم.
توصل الباحثون إلى روابط قوية بين هذه الجزيئات البلاستيكية الدقيقة ومجموعة من الأمراض الخطيرة، مثل العقم وسرطان القولون وضعف وظائف الرئة.
Advertisement
وفي الدراسة، راجع فريق البحث من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، 3000 دراسة علمية تناولت تأثير البلاستيك الدقيق على الصحة.
وأظهرت النتائج أن هذه المواد الصغيرة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تتسلل إلى الهواء والتربة والطعام والماء، وحتى إلى أجسامنا. ومع ذلك، يمكن أن يدخل البلاستيك الدقيق إلى الجسم دون علمنا عبر التنفس أو الأكل أو الشرب.
ورُبط البلاستيك الدقيق بعدد من التأثيرات الصحية السلبية. ففي الجهاز الهضمي، وجد الباحثون علاقة بين هذه الجزيئات وتطور سرطان القولون، حيث تتسبب في تعطيل الطبقة المخاطية الواقية في القولون، ما يعزز نمو الأورام. كما تم رصد تأثير البلاستيك الدقيق على الجهاز التناسلي، حيث يؤثر على التوازن الهرموني ويقلل من جودة الحيوانات المنوية ويؤثر على المبايض والمشيمة.
وأظهرت بعض الدراسات وجود البلاستيك في المشيمة، وهو ما ارتبط بانخفاض الوزن عند الولادة وزيادة خطر الولادة المبكرة.
ومن جانب آخر، عُثر على روابط بين البلاستيك الدقيق وضعف وظائف الرئة، حيث تؤدي الجزيئات إلى التهاب في مجاري الهواء، ما يساهم في تطور الأمراض التنفسية المزمنة، مثل التهاب الرئة وسرطان الرئة.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل صناع القرار للتقليل من التعرض لهذه المواد الخطرة. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
في مصر.. هذا ما تقرّر بشأن "فيروز"
Lebanon 24
في مصر.. هذا ما تقرّر بشأن "فيروز"
00:26 | 2024-12-29
29/12/2024 12:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
Lebanon 24
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
06:33 | 2024-12-29
29/12/2024 06:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إليكم ما قالته عن لبنان!
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إليكم ما قالته عن لبنان!
01:47 | 2024-12-29
29/12/2024 01:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدات بـ"الدولار" في لبنان.. والقبض "عبر بطاقة"
Lebanon 24
مساعدات بـ"الدولار" في لبنان.. والقبض "عبر بطاقة"
02:45 | 2024-12-29
29/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجنوب.. هذه معركة الجيش المُقبلة
Lebanon 24
بعد الجنوب.. هذه معركة الجيش المُقبلة
03:00 | 2024-12-29
29/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:42 | 2024-12-29
متى يتناول مريض ضغط الدم وجبة الإفطار؟ دراسة تجيب
12:15 | 2024-12-29
كيف تؤثر العادات اليومية على ذكائنا مع تقدم السن؟
10:50 | 2024-12-29
ماذا يحدث للدماغ عند تخطي وجبات الطعام؟
09:01 | 2024-12-29
لماذا من المهم أن نؤجل تقديم السكريات للأطفال؟
05:00 | 2024-12-29
معلومة عن "وجبة الفطور".. لا تتغاضوا عنها أبداً
02:00 | 2024-12-29
لمرضى السكري.. هذا الخبر يهمكم
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
30/12/2024 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
30/12/2024 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
30/12/2024 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24