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صحة
سبب مخفي لنزلات البرد المتكررة!
Lebanon 24
30-12-2024
|
01:47
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تشير الدكتورة فيكتوريا رادكو أخصائية تقويم الأسنان، إلى أن سبب نزلات البرد المتكررة ومضاعفاتها، مثل التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يكون مخفيا في سوء الإطباق أيضا.
وتقول: "غالبا ما يؤدي تضييق الفك العلوي والوضع غير الصحيح لجذور الأسنان إلى انخفاض حجم الجيوب الأنفية الفكية الذي بدوره يخلق ظروفا لركود المخاط، ما يساهم في تطور الالتهابات مع أي نزلة برد. ويطلق على هذا النوع من التهاب الجيوب الأنفية بـ "الالتهاب السني".
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وتشير الطبيبة، إلى أن تضييق الممرات الأنفية، يؤدي تورم الغشاء المخاطي أثناء سيلان الأنف إلى انسداد القنوات الهوائية، ما يزيد من الانزعاج. لذلك يضطر المرضى إلى استخدام قطرات مضيقة للأوعية، ما قد يؤدي إلى جفاف الغشاء المخاطي وتفاقم الحالة.
ووفقا للطبيبة، يحسن تصحيح الإطباق جمال الابتسامة ويساعد في القضاء على السبب الجذري الذي يؤدي إلى الالتهاب المتكرر في الجيوب الأنفية الفكية لأن تصحيح الإطباق يضمن تهوية طبيعية لتجويف الأنف واستعادة وظيفة الجيوب الأنفية، ما له تأثير إيجابي على الحالة العامة للجسم. (روسيا اليوم)
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