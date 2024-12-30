ابدأ يومك بشكل صحي.. وجبة إفطار بسيطة لتعزيز مناعتك

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اتباع نظام غذائي صحي يعد خطوة أساسية للحفاظ على صحتنا العامة، ويشمل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تدعم الجهاز المناعي وتحسن وظائف الجسم.وفي هذا السياق، شارك الدكتور جوزيف سلهب، المعروف بـ @thestomachdoc على "تيك توك"، وصفة إفطار مثالية تتماشى مع المبادئ الأساسية للتغذية السليمة.وفي مقطع الفيديو، يشرح الدكتور سلهب كيفية تحضير إفطاره المفضل باستخدام مكونات بسيطة، ولكن غنية بالفوائد الصحية، وحث متابعيه على تجربتها أيضا.وتتضمن الوصفة الكيوي، حيث استخدمه الدكتور سلهب كاملا مع القشرة، والزبادي اليوناني والعسل، مع إمكانية إضافة الليمون الطازج للحصول على مذاق منعش. موضحا أن هذه المكونات تقدم فوائد صحية متعددة، مثل تعزيز صحة الأمعاء بفضل الألياف الموجودة في قشرة الكيوي، ودعم جهاز المناعة بفضل فيتامينات C وE.وأفاد الدكتور سلهب في الفيديو، فإن هذا الإفطار لا يعد فقط مصدرا للطاقة في بداية اليوم، بل يسهم أيضا في تحسين الهضم ودعم الصحة العامة. من خلال دمج مكونات طبيعية وغنية بالعناصر الغذائية مثل الكيوي والزبادي، يمكن للجميع الاستمتاع بنظام غذائي صحي يسهم في تعزيز العافية وتحقيق توازن غذائي مثالي.ويشرح الدكتور سلهب قائلا: "عند تقطيع الكيوي، أترك القشرة عليه للاستفادة من الألياف الإضافية، ولكن يمكنكم إزالة القشرة إذا لم تحبوها". ثم يضيف ملعقة من الزبادي اليوناني الذي يعزز البروبيوتيك الهضمي، ويعصر الليمون ويضع العسل لتحلية الوجبة.ويذكر الدكتور سلهب بأن الألياف في قشرة الكيوي تساعد على دعم صحة الأمعاء وتعزيز هضم جيد. والكيوي غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامينات C وE التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى أضرار صحية. كما أن الفيتامين E يساعد على مكافحة الشيخوخة والحفاظ على صحة الجلد.وحث الطبيب متابعيه على تجربة هذا الإفطار الغني بالفوائد الصحية، مشيرا إلى أن الكيوي هو خيار ممتاز في الصباح، كما أنه يمكن استبداله بفواكه أخرى، مثل التفاح أو الكمثرى أو فاكهة التنين. (روسيا اليوم)