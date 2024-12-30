زيت الزيتون.. تعرف على أهم فوائده الصحية

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وهناك العديد من الفوائد الصحية، التي يمكن الحصول عليها عند إضافة زيت الزيتون إلى نظام غذائي متوازن وصحي، كما يلي:أولاً، حماية صحة القلب: إن إحدى الفوائد الصحية الملحوظة لزيت الزيتون هي محتواه العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، والتي تم ربطها بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأظهرت إحدى الدراسات أن زيت الزيتون يمكن أن يساعد في تقليل تطور تصلب الشرايين، وتراكم الدهون والمواد الأخرى في جدران الشرايين.ثانياً، تدعيم صحة العظام: يعد زيتون الزيت مفيدًا بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام.ثالثاً، تقليل الالتهاب في الجسم: إن الالتهاب هو استجابة طبيعية للجسم عندما يحدث خطأ ما. ولكن يزيد الالتهاب المنخفض الدرجة وطويل الأمد، والمعروف بالالتهاب المزمن، من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 والحساسية وبعض أنواع السرطان، على سبيل المثال لا الحصر.وأظهرت الأبحاث أن المكونات المختلفة لزيت الزيتون - الأوليكانثال والأولياسين وحمض الأوليك والأوليوروبين – يمكن أن تساعد في ترويض الالتهاب عن طريق تقليل مستويات علامات الالتهاب المختلفة مثل البروتين التفاعلي C والإنترلوكين.رابعاً، الحد من خطر التدهور المعرفي: إن زيت الزيتون كمصدر للدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E والبوليفينول، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، المرتبطين بالأمراض التنكسية العصبية.خامساً، الوقاية من خطر السرطان: تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في زيت الزيتون على تقليل تكون الأورام السرطانية. وفقا لمراجعة، فإن الاستهلاك العالي لزيت الزيتون يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 31%.وكشفت نتائج بعض الأبحاث أهم التأثيرات الوقائية لسرطان الثدي، والجهاز الهضمي بشكل عام، وسرطان الجهاز الهضمي العلوي، وسرطان المسالك البولية. كما عزت دراسات أخرى هذه التأثيرات المضادة للسرطان إلى مكون الأولياسين، من بين المركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى. (العربية)