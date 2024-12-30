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صحة
دراسة صادمة.. سيجارة واحدة تسلبك 20 دقيقة من عمرك!
Lebanon 24
30-12-2024
|
16:00
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كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن "سيجارة واحدة في المتوسط تنقص عمر مدخنها حوالي 20 دقيقة" أي أكثر مما كان يعتقد في السابق وهو أن كل سيجارة تقصر حياة المدخن بـ11 دقيقة فقط.
وهذا يعني أن علبة بها 20 سيجارة يمكن أن تقصر عمر الشخص بنحو 7 ساعات، حسب ما جاء في صحيفة "غارديان" البريطانية.
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وحسب هذا التحليل، فإنه إذا أقلع المدخن الذي يدخن 10 سجائر يوميا عن هذه العادة في الأول من كانون الثاني المقبل، فيمكنه منع فقدان يوم كامل من حياته بحلول الثامن من كانون الثاني.
كما يمكن للشخص نفسه زيادة متوسط عمره المتوقع بأسبوع إذا أقلع عن التدخين حتى الخامس من فبراير، وبشهر كامل إذا توقف حتى الخامس من أغسطس.
وبحلول نهاية العام، يمكن أن يتجنب المقلع عن التدخين فقدان 50 يوما من حياته، وفقا للتقييم.
وفي النهاية، أكدت الدراسة أن الإقلاع عن التدخين في أي مرحلة من العمر يعود بالفائدة على الصحة، حيث يزيد من فرص العيش حياة أطول وأكثر صحة. (العربية)
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