13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هو تصلب الأذن؟ دراسة الالمانية تجيب
Lebanon 24
31-12-2024
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن تصلب الأذن هو حالة طبية تتميز بتدهور القدرة على السمع تدريجياً، لا سيما الترددات المنخفضة.
وأوضحت الرابطة أن تصلب الأذن يحدث نتيجة للتغيرات الطارئة على أيض العظام في العظم الصخري، خاصة في منطقة الأذن الداخلية والركاب في الأذن الوسطى.
Advertisement
ويؤدي هذا إلى التعظم المفرط، مما يمنع العظيمات السمعية من الاهتزاز بشكل طبيعي، وهو الأمر اللازم حتى تتمكن الأذن من نقل الموجات الصوتية ويكون السمع سليماً.
وتكمن الأسباب المحتملة لذلك في الالتهابات الفيروسية (مثل الحصبة) وأمراض المناعة الذاتية والتأثيرات الهرمونية (مثلا أثناء الحمل)، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.
تدهور حاسة السمع
وتتمثل أعراض تصلب الأذن في تدهور حاسة السمع والدوار وطنين الأذن والشعور بألم، كما أن المرضى غالباً ما يتحدثون بصوت منخفض، وذلك لأنهم غالباً ما يسمعون أصواتهم بصوت عالٍ بشكل غير عادي عندما يتحدثون.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل المُعينات السمعية والجراحة (رأب الركاب) وزراعة القوقعة الاصطناعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتقالها إلى "الجديد"... بماذا وصفت أمل طالب هشام حداد؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد انتقالها إلى "الجديد"... بماذا وصفت أمل طالب هشام حداد؟ (صورة)
09:45 | 2024-12-30
30/12/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود توقيف شخصين في "سوق الأحد".. هذا ما كانا يبيعانه
Lebanon 24
بالجرم المشهود توقيف شخصين في "سوق الأحد".. هذا ما كانا يبيعانه
05:10 | 2024-12-30
30/12/2024 05:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة فنان لبنانيّ في المستشفى... نُقِلَ بشكلٍ عاجلٍ وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بالصورة فنان لبنانيّ في المستشفى... نُقِلَ بشكلٍ عاجلٍ وهذا وضعه الصحيّ
10:12 | 2024-12-30
30/12/2024 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 3 ملايين دولار من داخل منزل في منطقة الروشة... هكذا تمّت العمليّة
Lebanon 24
سرقة 3 ملايين دولار من داخل منزل في منطقة الروشة... هكذا تمّت العمليّة
09:00 | 2024-12-30
30/12/2024 09:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
13:44 | 2024-12-30
30/12/2024 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2024-12-31
أثناء الجلوس.. دراسة تحدد الأنشطة المفيدة للدماغ
01:00 | 2024-12-31
هل يؤثر تعرض الطفل للفلورايد على نموه العصبي؟
23:00 | 2024-12-30
فوائد مذهلة للشاي الأخضر بالليمون... اكتشفها!
16:00 | 2024-12-30
دراسة صادمة.. سيجارة واحدة تسلبك 20 دقيقة من عمرك!
14:00 | 2024-12-30
زيت الزيتون.. تعرف على أهم فوائده الصحية
10:04 | 2024-12-30
بينها "كورونا"... أمراض تُهدّد العالم بجائحة في العام 2025
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
31/12/2024 09:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
31/12/2024 09:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
31/12/2024 09:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24