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صحة

لمن يرتدي الأحذية الرياضية.. خبرٌ مهم لكم

Lebanon 24
01-01-2025 | 06:00
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كشفت دراسة أميركية أن ارتداء الأحذية الرياضية ذات النعل السميك أثناء الركض أو التريض، بشكل عام، تزيد احتمالات التعرض للإصابات، لأن النعل السميك يقلل من قدرة الشخص على تقدير موضع قدمه على الأرض، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالالتواءات والتمزقات العضلية.
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وينصح الفريق البحثي من جامعة فلوريدا الأميركية، بضرورة ارتداء الأحذية الرياضية ذات النعل المسطح، مع إجراء عملية الانتقال من الأحذية ذات النعل السميك إلى المسطح، بشكل تدريجي، لتجنب التعرض لأي إصابات، بسبب عدم الاعتياد على خواص النعل الجديد.

دراسة 
وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Frontiers in Sports and Active Living" المعنية بأبحاث الطب الرياضي بشكل عام، وشملت أكثر من 700 رياضي على مدار ست سنوات مع معرفة أنواع الإصابات وطبيعة الأحذية، التي يرتديها هؤلاء الرياضيين خلال فترة الدراسة.


وكان يتم متابعة حالة الرياضيين أثناء استخدام أجهزة السير وتصوير مقاطع فيديو لهم، أثناء ممارسة الرياضة، وتبين أن الأحذية الرياضية ذات النعل السميك تسبب للرياضي حالة من الحيرة بشأن وضعية القدم على الأرض، مما يزيد من احتمالات تعرضه للإصابة.
 
وتؤكد الباحثة هيذر فينسنت رئيس فريق الدراسة، ومدير مركز الأداء الرياضي الصحي التابع لجامعة فلوريدا أن "الحذاء هو الوسيط بين قدم الرياضي والأرض التي يتحرك عليها، وبالتالي فإن ارتداء أحذية رياضية ذات نعل سميك تجعل من الصعب للرياضي تحديد موطئ قدمه على الأرض بسهولة".
 
وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية: "نريد أن نترجم نتائج هذه الدراسة لمساعدة الرياضيين على اختيار نوعية الأحذية التي تناسبهم من أجل تقليل احتمالات تعرضهم للإصابة والحفاظ على صحتهم بشكل عام".
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