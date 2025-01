تريد عيش حياة أكثر صحة؟.. إليك 5 عادات عليك الالتزام بها

Advertisement

مع بداية العام الجديد 2025، يجب أن تعطى الأولوية لصحتك، من خلال تبني عادات بسيطة لتحسين جودة حياتك، في هذا التقرير 5 عادات لمساعدتك على بدء عام 2025 بشكل أكثر صحة، بحسب موقع "تايمز ناو".ابدأ عام 2025 بـ 5 عادات صحية أساسية كل يوم1. تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائيةما تأكله له تأثير عميق على عمرك يمكن للنظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية والذي يركز على الأطعمة الكاملة أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويعزز الصحة العامة.كشفت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet أن الاختيارات الغذائية السيئة كانت مسؤولة عن 11 مليون حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء العالم، وكان الإفراط في تناول الملح والسكر والأطعمة المصنعة من الأسباب الرئيسية.إن النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة من خلال تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات.2. ممارسة الرياضة بانتظامالنشاط البدني أفضل دواء لحياة صحية، فهو يقوي القلب ويحسن الصحة النفسية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة.المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويعزز المزاج.3. إعطاء الأولوية للنومالنوم ليس مجرد راحة؛ إنه عنصر أساسي للصحة الجيدة. ارتبط قلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة وحتى الموت المبكر.وجدت الأبحاث المنشورة في Nature and Science of Sleep أن البالغين الذين ينامون من 7 إلى 9 ساعات في الليلة لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض مزمنة وعمر أطول.النوم هو أساس الصحة البدنية والعقلية. فهو يزيل السموم من الدماغ ويعزز المناعة وينظم الهرمونات.4. التواصل الاجتماعيالبشر كائنات اجتماعية، والتواصل الاجتماعي ضروري للصحة النفسية والجسدية.وكشفت الدراسات أن العزلة الاجتماعية يمكن أن يكون لها خطر مماثل للتدخين.وجدت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة Perspectives on Psychological Science أن الشعور بالوحدة يزيد من خطر الوفاة بنسبة 26 في المائة. تلاحظ الدكتورة جوليان هولت لونستاد، أستاذة علم النفس في جامعة بريغهام يونغ، "إن العلاقات الاجتماعية لا تساعد الناس على العيش لفترة أطول فحسب، بل تجعل حياتهم أكثر ثراءً وإشباعًا".5. تخفيف التوتر بشكل فعالالتوتر المزمن هو قاتل صامت، يساهم في الالتهاب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.إن التعامل مع الإجهاد يمكن أن يحسن بشكل كبير من جودة الحياة.أظهرت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) أن تقنيات اليقظة الذهنية والحد من الإجهاد مثل التأمل يمكن أن تخفض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون الإجهاد المرتبط بنتائج صحية سلبية. (اليوم السابع)