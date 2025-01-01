أسباب محتملة للشعور ببرودة اليدين والقدمين

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في درجات الحرارة المنخفضة والطقس البارد الذى نعيش فيه الآن، قد تجد نفسك تشعر ببرودة في يديك وقدميك بصورة أكبر من بعض الأشخاص، ووفقا لموقع " healthsite"، ففي حين أن بعض درجات البرودة في قدميك أمر طبيعي في الطقس البارد، ولكن إذا كانت قدميك باردة باستمرار، فقد يشير ذلك إلى مشكلة صحية، لذا فهم أسباب برودة القدمين أمر بالغ الأهمية لإيجاد الحل المناسب.أسباب برودة اليدين والقدمين وكيفية علاجهاعلى الرغم من أن العديد من المشاكل الصحية يمكن أن تؤدي إلى برودة اليدين والقدمين، وخاصة في الليل، إلا أن بعض المشاكل الصحية الأكثر شيوعا تشمل:ضعف الدورة الدمويةعادة ما يجعل فصل الشتاء الشخص أكثر كسلاً وخمولاً للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو حتى تحريك جسمه، وهذا لا يمهد الطريق لزيادة الوزن فحسب، بل يشجع أيضًا على انخفاض الدورة الدموية في الجسم، وفقًا للدراسات، فإن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لبرودة اليدين والقدمين هو ضعف الدورة الدموية، فعندما لا يتدفق الدم جيدًا إلى أطرافك، فقد تشعر بالبرودة والخدر.انخفاض نسبة الدهون في الجسمعندما تعاني من انخفاض شديد في نسبة الدهون في الجسم، فمن المرجح أن تصاب ببرودة في القدمين واليدين، وعادة ما تعمل الدهون في الجسم كعازل، وتحبس الحرارة، وإذا كانت نسبة الدهون في الجسم منخفضة، فقد تفتقر أطرافك إلى الدفء الذي تحتاجه، وللتغلب على هذه الحالة، عليك اتباع نظام غذائي صحي وإضافة المزيد من الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي.فقر الدممن المشاكل الصحية الشائعة جدًا التي قد تؤدي إلى برودة اليدين والقدمين فقر الدم، تتميز هذه الحالة بنقص خلايا الدم الحمراء السليمة، مما قد يؤدي إلى برودة اليدين والقدمين، بدون وجود خلايا دم حمراء كافية، قد يجد جسمك صعوبة في توصيل الأكسجين إلى يديك وقدميك، مما يتسبب في شعورك بالبرودة.مشاكل الغدة الدرقيةيمكن أن تتسبب مشاكل الغدة الدرقية، وخاصة قصور الغدة الدرقية، أيضًا في برودة اليدين والقدمين، تنظم الغدة الدرقية عملية التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم، وإذا لم تكن تعمل بشكل صحيح، فقد تشعر بالبرد بسهولة أكبر، إذا كنت تعاني من أعراض مثل التعب أو زيادة الوزن المفاجئة، فقد يكون من المفيد فحص مستويات الغدة الدرقية لديك، يمكن أن يساعد العلاج، بما في ذلك الأدوية وتعديلات نمط الحياة، في استعادة التوازن الهرموني لديك وجعل أطرافك تشعر بالدفء.