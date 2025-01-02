4 فوائد ستجبرك على تناول مكملات "فيتامين د" يومياً

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تعد أشعة الشمس هي أفضل مصدر للحصول على فيتامين د، من خلال التعرض لها لفترات قصيرة. وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية، وبالتحديد النوع B ذات الطول الموجي القصير، تتفاعل مع الكوليسترول في الجلد (المعروف بـ 7-ديهيدروكوليستيرول)، لتحويله إلى فيتامين د.ولأن إنتاج فيتامين د يعتمد بشكل أساسي على الأشعة فوق البنفسجية B، فإن قدرتنا على إنتاجه تنخفض خلال أشهر الشتاء، نظرا لتراجع التعرض لأشعة الشمس في هذه الفترة. ولهذا السبب، سيكون من المفيد تناول مكملات فيتامين د لتحقيق الاستفادة اللازمة لصحتنا.وشارك الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، والذي يتابعه نحو 473 ألف شخص على "تيك توك" تجربته مع مكملات فيتامين د، موضحا أربع فوائد أساسية يمكن أن تستفيد بها أجسامنا من هذه الجرعات اليومية.ويقول الطبيب عبر حسابه @doctorsethimd، إنه يتناول فيتامين د كل يوم لعدد من الأسباب، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل المناعة الذاتية.وفي الفيديو، قال الدكتور سيثي: "أربعة أسباب تجعلني أتناول فيتامين د يوميا كأخصائي أمراض الجهاز الهضمي. أولا، يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم، وتقوية عظامك والحفاظ عليها بصحة جيدة. ثانيا، ينشط الخلايا المناعية لمحاربة العدوى ويقلل من خطر الإصابة بمشاكل المناعة الذاتية. ثالثا، يُعرف فيتامين د باسم فيتامين أشعة الشمس، ولذلك يساعد على تحسين مزاجك ومحاربة الاكتئاب. ورابعا، يدعم قلبك عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".وبحسب الخبراء الصحيين فإن فيتامين د يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم. وهذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام الناجمة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين.والأشخاص المعرضون لخطر كبير بعدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د، وجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 4 سنوات، يجب أن يتناولوا مكملا يوميا طوال العام.ومن أواخر مارس إلى نهاية سبتمبر، يمكن لغالبية الناس صنع الكمية اللازمة من فيتامين د التي تحتاجها أجسامهم من ضوء الشمس.ويحتاج الأطفال من سن عام واحد والبالغون 10 ميكروغرام (mcg) من فيتامين د يوميا. ويشمل ذلك النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د. في حين يحتاج الأطفال دون سن العام إلى 8.5 إلى 10 ميكروغرام من فيتامين د يوميا.وفي بعض الأحيان يتم التعبير عن كمية فيتامين د بالوحدة الدولية (IU)، بحيث 1 ميكروغرام من فيتامين د يساوي 40 وحدة دولية. لذا فإن 10 ميكروجرام من فيتامين د تساوي 400 وحدة دولية.