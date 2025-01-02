لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم.. هذه النصائح مهمّة جداً

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أوضح الجراح ألكسندر أومنوف المحاضر في قسم التخصصات الطبية الأساسية بكلية الطب بجامعة التعليم، كيفية التعامل مع ارتفاع مستوى ضغط الدم.ووفقا له، فمثلا في ظروف المنزل يجب تهوية الغرف ووضع قطعة قماش مبللة على الرأس.ويشير الطبيب، إلى أنه في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم فإن الخطوة الأولى هي وقف تأثير العامل المسبب الذي يمكن أن يكون الإجهاد أو الحرارة. وينصح بتناول أدوية خاصة لتخفيض مستوى الضغط بسرعة، ولكن يجب أن تحدد جرعة الدواء وفقا لمستوى الضغط.وبالإضافة إلى ذلك، لا ينصح في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم بممارسة الرياضة أو التواجد في ظروف حارة، خاصة تحت أشعة الشمس الحارقة، وكذلك الطهي والتدخين وشرب الكحول والقهوة.كما يجب على المريض، في حالة استمرار ارتفاع مستوى ضغط الدم، مراجعة الطبيب المختص لوصف العلاج المناسب أو تغيير الأدوية التي يتناولها.